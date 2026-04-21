Yamal risponde alle critiche: “Ho solo 18 anni, è normale sbagliare”

Lo spagnolo, nel corso del suo intervento, ha voluto anche elogiare quello che per lui è il migliore di sempre: Lionel Messi

Federico Grimaldi 21 aprile - 09:45

Spesso criticato, divisivo, preso di mira per gli atteggiamenti in campo e fuori. Ma a volte si dimentica dell’età del giocatore e di quanto si sia esposti e vulnerabili a quell’età: Lamine Yamal ha solo 18 anni ed ha già il mondo del calcio ai suoi piedi. Lo spagnolo è già tra i migliori talenti al mondo e continua a far parlare di sé non solo per quello che fa sul terreno di gioco, ma anche per la sua presenza fuori dal campo. Dopo essere stato premiato come miglior giovane ai Laureus World Sports Awards 2026, ha affrontato anche il tema dei social: “Il calcio non è più lo stesso, la gente si diverte anche con quello che fai fuori dal campo”. Parole che raccontano una nuova generazione di calciatori, sempre più esposti e chiamati a gestire un’enorme responsabilità: "Per molti bambini siamo dei modelli, è difficile rendersene conto. Ma dobbiamo provarci, anche sapendo che a volte possiamo sbagliare".

Yamal e l'elogio a Messi: "È il migliore della storia" — Nel corso dell’intervento, Lamine Yamalha indicato con chiarezza il suo punto di riferimento: Lionel Messi. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni e raccontano tutta l’ammirazione per il fuoriclasse argentino. “Quando ti rendi conto che un atleta non è solo una leggenda nel suo sport, ma in tutti, significa che è il migliore. Messi ne è l’esempio”, ha spiegato. Yamal ha poi ribadito il concetto con convinzione: “È il miglior calciatore della storia e anche il miglior atleta. Per me non è solo un idolo”. Un riconoscimento totale, che va oltre il talento e abbraccia anche l’impatto globale e umano del numero 10 argentino.

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Il giovane spagnolo guarda a Messi come a un modello da seguire, non solo per ciò che ha fatto in campo, ma anche per l’esempio dato fuori. “Tutti lo rispettano per quello che ha fatto e per come si è comportato. Spero di seguire le sue orme”, ha aggiunto. In chiusura, Yamal ha voluto ringraziare anche per il riconoscimento ricevuto ai Laureus World Sports Awards 2026. “È un onore essere premiato dall’accademia ed essere il primo a vincerlo”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di un traguardo che rappresenta solo l’inizio del suo percorso.