L'attaccante blaugrana ha espresso la sua delusione sui social ma allo stesso tempo scrive che da questa eliminazione la squadra si rialzerà... come sua abitudine

Mattia Celio Redattore 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 15:35)

L'inutile vittoria contro l'Atletico Madrid spegne i sogni del Barcellona. Il 2-1 rifilato ai Colchoneros non è servito per ottenere il pass per la semifinale dopo lo 0-2 dello Spotify Camp Nou e dunque alla squadra di Hansi Flick resta solo vincere la LaLiga, sulla quale ha già messo un'ipoteca. Uno dei più grandi delusi per la mancata qualificazione è il numero 10 e giocatore più rappresentativo, Lamine Yamal. Lo spagnolo ha espresso la sua delusione con un post su Instagram nel quale però ha anche invitato la squadra a rialzarsi e ripartire.

Barcellona, la delusione di Lamine Yamal: "Abbiamo dato tutto. Non ci arrenderemo" — Il suo gol dopo appena 4 minuti sembrava lanciare il Barcellona verso la rimonta. Una speranza ancora più riaccesa dalla rete del raddoppio di Ferran Torres. Purtroppo però il gol di Ademola Lookman ha spento tutto e la vittoria sull'Atletico Madrid non è servita per continuare il cammino in Champions League. Lamine Yamal è uno dei più grandi delusi dopo la notte al Riyadh Metropolitano. Il numero 10 è stato nuovamente autore di una prova da campione ma questa volta non è bastato.

Al termine della partita, il numero 10 blaugrana ha parlato dell'eliminazione sui social postando una foto in cui ha espresso la sua delusione per non aver raggiunto le semifinali ma ha anche lasciato parole con le quali spinge i suoi compagni a rialzarsi subito e ripartire perché, come lo stesso giocatore ha scritto, "questo è il Barcellona". Il post è diventato virale nel giro di pochi minuti.

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"Abbiamo dato tutto, ma non è stato sufficiente. Questo è solo parte del cammino: per arrivare in cima bisogna scalare, e sappiamo che non sarà facile né ce lo renderanno facile. Ma arrendersi non è un’opzione. Abbiamo più che validi motivi per crederci, e andremo a prenderli con tutte le nostre forze. Ogni errore è una lezione, e non dubitate che impareremo da ciascuno di essi.

Siamo il Barça, e torneremo dove dobbiamo. I miei genitori mi hanno insegnato che la parola di un uomo si mantiene sempre… e la porteremo a Barcellona. Sempre Barça”.