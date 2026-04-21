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Osasuna, l’apoteosi di Ante Budimir: da meteora in Italia a leggenda dei Navarri

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Dopo l'esperienza poco esaltante nel Belpaese, il croato è diventato il re del club di Pamplona a suon di reti. Oggi guiderà la squadra nel derby contro l'Athletic Bilbao
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

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Ante Budimir nel 2020 con la maglia del Crotone. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Osasuna, vi ricordate di Ante Budimir? L'ex Crotone è diventato il Re dei Rojillos

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Non è uno dei centravanti più forti del pianeta. Non ha quello stile dei Messi o dei Cristiano Ronaldo e non è mai stato candidato al Pallone d'Oro. Ma non si può certo dire che Ante Budimirnon sia un ottimo giocatore. Il croato, non a caso, oggi è uno dei principali finalizzatori del campionato spagnolo, uno dei più importanti d'Europa e del mondo. Precisamente dell'Osasuna.

Probabilmente l'Italia avrà poca memoria del giocatore nato a Zenica (un luogo tristemente noto per gli azzurri), in Bosnia, ma cresciuto in Croazia. Eppure il classe '91 per anni ha giocato nel nostro campionato. O meglio dire, nei nostri campionati avendo vestito le maglie di Crotone e Sampdoria. Arrivato in Calabria nel 2015, il croato si è presentato alla grande nel Belpaese portando subito i pitagorici alla loro prima storica promozione in Serie A.

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Purtroppo l'esperienza nel nostro paese non è stata alla fine memorabile, ma in Spagna ha iniziato a segnare con una continuità che mai aveva trovato nel corso della sua carriera. Se con il Mallorca ha iniziato ad ingranare la marcia, con l'Osasuna è andato a mille. Dopo alcune stagioni di assestamento realizzativo da 12, 9 e 8 goal, l'ex crotonese e doriano ha cominciato a raccogliere numeri straordinari. Nell'annata 2023-24, per esempio, ha totalizzato 17 reti in Liga (18 totali), facendo meglio di Griezmann, Morata e Vinicius Junior. Non nomi da poco.

La stagione dopo il croato non solo si è ripetuto. Ha fatto meglio: 21 reti in campionato per un totale di 24 gol stagionali. Inoltre, il 2 marzo 2025, con il rigore segnato nel pareggio per 3-3 contro il Valencia, ha superato il record di lunga data di Sabino Andonegui di 57 gol nella Liga per l'Osasuna. Ad oggi, il croato è anche il miglior bomber della storia del club di Pamplona con 85 reti, 16 delle quali realizzate nell'annata in corso. Una vera apoteosi.

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