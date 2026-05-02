Bruno Fernandes e Virgil van Dijk, attualmente, hanno l'onore di essere i capitani rispettivamente di Manchester United e Liverpool. Entrambi i club, infatti, nel corso della storia hanno avuto diversi giocatori che hanno indossato la fascia da capitano. Nella giornata di domani, i Red Devils ospiteranno i Campioni d'Inghilterra in occasione della giornata numero 35 della Premier League. Il big match comincerà alle ore 16:00 e si terrà presso l'Old Trafford. Aspettando il calcio d'inizio, vediamo insieme quali sono stati i capitani più importanti nella storia delle due squadre.

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I capitani più rappresentantivi di Manchester United e Liverpool: iniziamo coi Red Devils

Per il Manchester United non si può non cominciare con una vera e propria leggenda del club nonché del calcio inglese come. Venuto a mancare nel 2023, durante la sua carriera agonistica ha giocato per i Red Devils dalal, sopravvivendo aldi Monaco di Baviera avvenuto nel '58 che ha causato la morte di diversi suoi compagni. Autore digol inpartite e divenuto capitano del club nel '68, Charlton è tra gli eroi della prima storicadello United nella stagione, mentre due anni prima ha vinto ilcon l'ed il

Manchester, Inghilterra - 10 gennaio 2017: Wayne Rooney del Manchester United in azione durante l'andata della semifinale di EFL Cup tra Manchester United e Hull City all'Old Trafford. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Ora si passa ad un altro storico capitano dello United, per la precisione il più vincente della storia del club. Si tratta dell'irlandese Roy Keane, tredici anni coi Red Devils (1993-2006) di cui otto da capitano, precisamente dal '97 al 2005. Durante i suoi anni ha Manchester, l'allora centrocampista ha vinto diversi titoli a livello nazionale e la Champions League nel 1999. Concludiamo con un giocatore che, nonostante abbia indossato la fascia da capitano soltanto per tre stagioni, ha vestito la maglia del Manchester United dal 2004 fino al 2017. Stiamo parlando del primatista di reti (253) coi Red Devils, ovvero Wayne Rooney. Vincitore di cinque campionati e la Champions nel 2008, alla sua ultima stagione con lo United ha sollevato il trofeo dell'Europa League.

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I più grandi calciatori che sono stati capitani dei Reds

Passando al Liverpool, invece, partiamo da un capitano che ha vinto diversi titoli sia in Inghilterra che in Europa e stiamo parlando di Emlyn Hughes. Di ruolo difensore, ha giocato per i Reds dal 1967 al 1979 diventandone capitano nel '73. Durante quegli anni, il compianto ex giocatore, venuto a mancare nel 2004, ha vinto quattro campionati, due Coppe UEFA ed altrettante Coppe dei Campioni. Adesso si passa ad una leggenda della squadra del Merseyside che vanta di una militanza lunga diciassette anni, dal 1998 al 2015. Stiamo parlando di Steven Gerrard, 710 presenze e 186 gol, fascia da capitano ottenuta nel 2003 e diversi titoli vinti tra cui la Coppa UEFA nel 2001 e la Champions League quattro anni più tardi.

Liverpool, Regno Unito - 1° ottobre 2008: Steven Gerrard del Liverpool esulta dopo aver segnato il terzo gol per la sua squadra nonché il 100esima con il Liverpool durante la partita di Champions League tra Liverpool e PSV ad Anfield. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Concludiamo col giocatore, per la precisione un centrocampista, che ha ottenuto la fascia da capitano dopo l'addio di Gerrard. Il calciatore in questione risponde al nome di Jordan Henderson, arrivato a Liverpool nel 2011 e, con il passare degli anni, ha fatto parte di una squadra che ha scritto la storia recente del calcio. Nelle sue dodici stagioni coi Reds, Henderson ha vinto otto titoli tra cui la Champions nel 2019 vinta in finale contro il Tottenham e la Premier League dell'anno seguente.

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