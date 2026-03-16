La squadra guidata da Matarazzo affronterà l'Atletico Madrid allo stadio la Cartuja di Siviglia

Federico Grimaldi 16 marzo - 20:39

Un sogno chiamato Copa del Rey. La Real Sociedadpotrebbe tornare - a distanza di 6 anni - ad alzare una nuova coppa di Spagna. La febbre è altissima in città e tutti vogliono essere parte della storia. Come riporta il quotidiano Marca, la squadra spagnola ha ricevuto 28.931 richieste dai suoi tifosi per i 21.828 biglietti messi a disposizione per la finale. A chi è iscritto da più di 25 anni, il biglietto è garantito. Mentre i restanti 15.031 saranno assegnati ai 22.134 che non sono iscritti da tanto tempo. In sintesi, c'è una probabilità del 67,9% di aggiudicarsi un posto allo stadio La Cartuja di Siviglia. Non sarà una partita semplice per i tifosi: ad attendere la Real Sociedad, infatti, ci sarà l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Un appuntamento con la storia.

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Prima il derby, poi l'Atletico Madrid: la Real Sociedad vuole fare la storia — Cosa c'è di meglio, nel battere i propri rivali e avere l'occasione di alzare uno dei trofei più importanti del calcio spagnolo? Chiedere ai tifosi dellaReal Sociedad, che in due settimane hanno superato i 'cugini' dell'Athletic Club ottenendo la possibilità di divenire la nuova 'regina' di Spagna. Nella doppia sfida in semifinale, la squadra di Matarazzo ha regolato - senza troppi problemi - il Bilbao con una doppia vittoria: 1-0 all'andata e lo stesso risultato al ritorno. Ma se in Coppa il percorso è stato netto, non si può dire lo stesso in campionato. Attualmente, sono al nono posto con 10 vittorie conquistate e ben 11 sconfitte: una stagione nettamente al di sotto delle aspettative.

Ragion per cui, la Real Sociedad punterà tutto sulla finale del 18 aprile contro l'Atletico Madrid. Sarà, l'unica occasione per dare più di un senso all'intera annata. Naturalmente, ci sarà Oyazarbal a prendersi il peso dell'attacco: lo spagnolo è il punto di riferimento e l'uomo in grado di togliere le castagne dal fuoco, al momento giusto e per l'occasione giusta. I tifosi, all'appuntamento con la storia, hanno risposto presente: hanno preso d'assalto il botteghino e in molti rischiano di rimanere fuori. Ma per chi ci sarà, sarà sicuramente una finale imperdibile.

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