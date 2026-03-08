Il tecnico dei Colchoneros soddisfatto per la prestazione della squadra e per la doppietta di Nico Gonzalez, decisiva ai fini del risultato

Mattia Celio Redattore 8 marzo - 17:22

Nico Gonzalez si accende e l'Atletico Madrid porta a casa una vittoria importantissima. L'ex Juventus è stato protagonista di una doppietta nella sfida di ieri contro la Real Sociedad, decisiva poi al fine del risultato: 3-2 per i Colchoneros. Un successo che consente alla squadra di Diego Simeone di riagguantare il terzo posto a pari merito con il Villarreal, oggi vittorioso sull'Elche. Proprio il tecnico dei biancorossi è poi intervenuto in conferenza stampa.

Atletico Madrid, Simeone elogia Nico Gonzalez: "Sembrava fosse qui da una vita" — L'Atletico Madrid trova la sua terza vittoria di fila e continua la sua corsa per un posto nella prossima Champions League. Il 3-2 inflitto alla Real Sociedad porta la firma di Sorloth ma soprattutto di Nico Gonzalez, autore della doppietta decisiva che ha consentito ai Colchoneros di portare a casa tre punti preziosi. Soddisfatto primo tra tutti Diego Simeone. Il tecnico del club madrileno è intervenuto in conferenza stampa dopo il fischio finale, soddisfatto per la prestazione della sua squadra e in primis per Nico Gonzalez.

"Abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare oggi. Sono molto contento - ha iniziato l'ex Lazio e Inter - abbiamo pressato nella loro metà campo per tutta la partita. Il numero di occasioni che abbiamo creato, oltre ai tre gol che abbiamo segnato, è impressionante". Partita che sembrava destinata a terminare in parità, fino alla seconda marcatura dell'ex Juventus. Proprio dell'argentino Simeone ha elogiato la prestazione e la reazione in un momento cruciale della sfida.

"Nico (Gonzalez, n.d.r) stava cercando di riprendersi da molto tempo. Sembrava che fosse all'Atlético Madrid da una vita. Poi si è infortunato e finora non è riuscito a darci quello di cui è capace. Questa energia è l'energia del giocatore che cercavamo". E su Griezmann: "È un punto di svolta, estremamente importante per noi, e speriamo che continui a darci tutto ciò che vuole. Voglio molto bene a lui e alla sua famiglia... E sarà lui a decidere quando avrà bisogno di parlare del suo futuro".

Unica nota negativa è stato l'infortunio di Mendoza: "Speriamo che sia il più lieve possibile. I medici ci daranno aggiornamenti domani, dopo aver fatto le radiografie". Atletico Madrid, come ricordiamo, tornerà in campo martedì sera contro il Tottenham nella sfida di andata degli ottavi di Champions League.