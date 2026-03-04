Jurgen Klopp non ha certo bisogno di presentazioni. È l'allenatore che ha preso un Liverpool in forte difficoltà e lo ha riportato sul tetto d'Europa e d'Inghilterra, vincendo Champions League e Premier. Dopo la trionfale e logorante avventura ai Reds, il tedesco sembrava aver abbandonato definitivamente il campo per mettersi dietro la scrivania come responsabile dell'area calcistica per l'universo Red Bull. Eppure, a distanza di quasi due anni dal suo addio ad Anfield, il richiamo del prato verde potrebbe essersi fatto irresistibile. Secondo la clamorosa bomba lanciata dalla nota trasmissione spagnola El Chiringuito, il tecnico sarebbe in trattative molto avanzate per tornare ad allenare a Madrid. Ma non sulla sponda dei Blancos, bensì nell'infuocata e caldissima piazza dei Colchoneros dell'Atletico.
RUMORS DALLA SPAGNA
Bomba da Madrid, Klopp in trattativa avanzata con l’Atletico: l’era Simeone verso la fine
L'addio di Simeone e l'alba del Gegenpressing al Metropolitano—
Se da una parte i tifosi dell'Atletico Madrid possono esultare per l'eventuale arrivo di un mostro sacro come Klopp, dall'altra parte ci saranno inevitabili lacrime di tristezza e commozione per l'addio di Diego Pablo Simeone. Il tecnico argentino, dal suo approdo in panchina, ha letteralmente cambiato le sorti dei Colchoneros, portandoli a vincere due volte la Liga e raggiungendo per ben due volte la finale di Champions League. Klopp, però, potrebbe rappresentare il sostituto perfetto per raccogliere la pesantissima eredità del Cholo. Il suo calcio tutto intensità e Gegenpressing sembra infatti cucito su misura per la filosofia guerriera del club e per l'aria elettrica che si respira sugli spalti del Metropolitano.
L'ostacolo Red Bull e il richiamo della panchina—
La bomba è stata lanciata dalla Spagna. Ora bisognerà attendere se realmente Simeone lascerà la sua seconda casa e se la trattativa tra il tedesco e il club andrà in porto. C'è da tenere in considerazione anche il ruolo che ha Red Bull. Il colosso austriaco dovrà decidere se lasciarlo libero dal suo importante ruolo dirigenziale per fargli rimettere la tuta da allenatore. Klopp all'Atletico Madrid potrebbe essere molto più di un sogno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA