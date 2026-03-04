Jurgen Klopp non ha certo bisogno di presentazioni. È l'allenatore che ha preso un Liverpool in forte difficoltà e lo ha riportato sul tetto d'Europa e d'Inghilterra, vincendo Champions League e Premier. Dopo la trionfale e logorante avventura ai Reds, il tedesco sembrava aver abbandonato definitivamente il campo per mettersi dietro la scrivania come responsabile dell'area calcistica per l'universo Red Bull. Eppure, a distanza di quasi due anni dal suo addio ad Anfield, il richiamo del prato verde potrebbe essersi fatto irresistibile. Secondo la clamorosa bomba lanciata dalla nota trasmissione spagnola El Chiringuito, il tecnico sarebbe in trattative molto avanzate per tornare ad allenare a Madrid. Ma non sulla sponda dei Blancos, bensì nell'infuocata e caldissima piazza dei Colchoneros dell'Atletico.