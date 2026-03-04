Fenerbahçe, stop per Tedesco: “Il tecnico sta curando una grave infezione”

Negli ultimi giorni era scoppiato un piccolo caso in Turchia, più precisamente in casa Fenerbahçe, dove a tenere banco era l'assenza di Domenico Tedesco nelle ultime sedute d'allenamento. Secondo quanto riportato dal club, il tecnico italiano sarà assente anche stasera per la sfida di Coppa per colpa di una grave infezione che lo ha colpito negli scorsi giorni e lo ha costretto a lasciare il comando delle operazioni al suo vice Zeki Murat Göle.