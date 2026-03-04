Negli ultimi giorni era scoppiato un piccolo caso in Turchia, più precisamente in casa Fenerbahçe, dove a tenere banco era l'assenza di Domenico Tedesco nelle ultime sedute d'allenamento. Secondo quanto riportato dal club, il tecnico italiano sarà assente anche stasera per la sfida di Coppa per colpa di una grave infezione che lo ha colpito negli scorsi giorni e lo ha costretto a lasciare il comando delle operazioni al suo vice Zeki Murat Göle.
Fenerbahçe, stop per Tedesco: “Il tecnico sta curando una grave infezione”
Tedesco si ferma per qualche giorno, il comunicato del club turco—
Sulle condizioni del tecnico è arrivato pochi minuti fa un comunicato proprio del Fenerbahçe, che ha fatto chiarezza sul caso degli ultimi giorni: "Domenico Tedesco sta seguendo un percorso di cure a seguito di una grave infezione che lo ha colpito negli scorsi giorni. Di conseguenza, il tecnico non ci sarà questa sera nella partita contro il Gaziantep. Per questo motivo, a sedersi in panchina nella sfida di Ziraat Türkiye Kupası ci sarà il suo vice Zeki Murat Göle".
Non ci sono altre informazioni in merito, ne tantomeno di che tipo di infezione si tratti. Secondo però quanto riportato da alcune testate turche, l'allenatore italiano potrebbe tornare in panchina già nel weekend. Quando il Fenerbahçe affronterà in campionato Samsunspor, in una partita tutt'altro che scontata.
Terzo nel girone C di Coppa, la squadra di Domenico Tedesco ha assoluto bisogno della vittoria per agganciare le prime due posizioni nel raggruppamento, per accedere direttamente alla fase successiva. Nell'innovativo formato studiato dalla Federcalcio turca, sono 24 le squadre partecipanti, divise in tre gruppi da otto squadre. Le prime due passano alla fase finale, insieme alle due migliori terze.
