Francesco Di Chio 27 febbraio - 12:22

Mohamed Salah sta vivendo il suo digiuno realizzativo più lungo da quando è approdato a Liverpool, ma Slot non ne è preoccupato. Nella conferenza stampa pre West Ham, il tecnico ha difeso le critiche mosse verso l'attaccante, e si è detto fiducioso che ritroverà subito il gol.

Slot respinge le critiche su Salah — Alla domanda di un giornalista circa il digiuno di Salah, Slot ha risposto così: "Non so se sia successo per nove partite di fila, ma ho ricevuto queste domande anche quando non segnava per tre o cinque gare, e alla fine so che torna sempre a segnare". Inoltre l'allenatore ha anche rimarcato il gol di Salah contro il Brighton in FA Cup: "I dati si possono usare a vantaggio o svantaggio, ma non considerare la partita di FA Cup, se giochiamo contro una squadra di Premier League, non so se sia giusto o meno."

Sempre sulla punta: "Tre partite fa ha fatto un assist e un gol contro un’ottima squadra di Premier League, il Brighton, questa è la realtà, poi si possono cambiare i dati e dire che non ha segnato in nove partite di campionato". Per Slot non c'è un problema Salah al momento: "Ha fissato standard altissimi per sé stesso, e nel momento in cui non segna per qualche partita la gente si sorprende subito: questo è il più grande complimento che possa ricevere."

Il momento del Liverpool — Alla vigilia del match contro il West Ham, il tecnico ha analizzato anche il momento del resto dell'attacco: "L’attenzione è tutta su di lui (Salah) per tutto quello che ha fatto per il club, ma Ekitike e Cody Gakpo non hanno segnato molti gol recentemente", evidenziando come il digiuno non sia una tematica relativa solo al campione egiziano. Nella sfida contro gli Hammers dovrebbe essere ancora assente Wirtz, che già aveva saltato la gara contro il Nottingham Forest (vinta 1-0) di settimana scorsa per un infortunio alla spalla. "Non mi aspetto che Florian sia disponibile, e non mi aspettavo andasse così dopo la scorsa settimana, ma le cose non sempre vanno come vorremmo". Il tecnico ritroverà Frimpong, una delle poche buone notizie in vista del match.