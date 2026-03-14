Ventottesima giornata del campionato spagnolo. Uno dei match più interessanti che propone il calendario de LaLiga è quello di domenica 15 marzo tra Real Sociedad e Osasuna. All'Estadio Municipal de Anoeta la partita inizierà alle 21:00: continua a leggere l'articolo per scoprire come guardare gratuitamente la sfida.

Dove vedere Real Sociedad-Osasuna in diretta TV e streaming gratis

Real Sociedad-Osasuna sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.