Dove vedere Real Sociedad-Osasuna in diretta TV e streaming gratis

derbyderbyderby streaming Real Sociedad-Osasuna: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

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Real Sociedad-Osasuna: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

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Non perdere Real Sociedad-Osasuna: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 

Ventottesima giornata del campionato spagnolo. Uno dei match più interessanti che propone il calendario de LaLiga è quello di domenica 15 marzo tra Real Sociedad e Osasuna. All'Estadio Municipal de Anoeta la partita inizierà alle 21:00: continua a leggere l'articolo per scoprire come guardare gratuitamente la sfida.

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Real Sociedad-Osasuna sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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    • Il momento delle due squadre

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    La Real Sociedad si presenta all'ottavo posto nel campionato spagnolo. Gradino a cui è arrivata dopo esser inciampata in diverse delle ultime partite: infatti, nelle ultime cinque sfide ha ottenuto soltanto due vittorie, rimediando altre due sconfitte ed un pareggio. Nell'ultima giornata del campionato spagnolo ha perso 3-2 contro l'Atlético Madrid. La formazione di San Sebastián, comunque, è anche finalista della Copa del Rey e dunque sarebbe sbagliato sottovalutarla.

    L'Osasuna invece gode di uno dei migliori realizzatori della stagione: l'ex Serie A Ante Budimir. Le sue prestazioni non sempre portano la squadra di Pamplona a vincere, ma di certo l'aiuta a strappare punti importanti, come accaduto ad esempio nel match contro il Maiorca di Muriqi. La formazione di Lisci sta conducendo un'ottima stagione e continua a sognare un posto nelle coppe europee.

    Le probabili formazioni di Real Sociedad-Osasuna

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    La formazione di Matarazzo scende in campo con il 4-2-3-1, in cui il riferimento offensivo sarà Oyazarbal, sempre decisivo nei momenti chiave della stagione. La squadra di Lisci risponde con lo stesso modulo e con il solito, inamovibile, Ante Budimir a guidare l'attacco.

    Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Sergio Gómez, Martín, Zubeldia, Aramburu; Turrientes, Gorrotxategi; Barrenetxea, Soler, Guedes; Oyarzabal. Allenatore: Pellegrino Matarazzo.

    Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Galán, Boyomo, Catena, Rosier; Torró, Moncayola; Muñoz, Oroz, Moro; Budimir. Allenatore: Alessio Lisci.

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