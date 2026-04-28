Julian Alvarez spegne le sirene catalane, almeno per il momento. In attesa di giocare il match d'andata della semifinale di Champions tra Atletico Madrid e Arsenal, nella speranza di riuscire a staccare un biglietto per Budapest, Julian Alvarez è stato al centro di diversi voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Madrid e in direzione Barcellona. A rispondere sul presunto addio, ci ha pensato lo stesso attaccante argentino minimizzando le voci e sottolineando come il suo focus sia attualmente sull'imminente semifinale di Champions League.

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🚨❤️🤍 Julián Álvarez: “I’m at 100% and ready to play”. pic.twitter.com/Wxz2Tk9nX8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026

Le parole di Julian Alvarez sui rumors

Durante la conferenza stampa pre-semifinale ditra, aè stato chiesto delle voci di mercato sul suo possibile trasferimento ale l'attaccante argentino senza mezzi termini ha deciso di frenare le voci: "Cerco di non dargli troppa importanza, perché la verità è che ogni settimana emergono nuove cose e nuove informazioni".

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra durante la finale di Copa del Rey tra Real Sociedad e Atletico Madrid allo stadio La Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Continuando, Julian Alvarez ha chiarito il fatto di voler concentrare le sue energie sul match contro l'Arsenal: "Non voglio sprecare energie parlando di ciò (rumors sul Barcellona, ndr), abbiamo una partita molto importante e voglio restare concentrato sul match, per aiutare la squadra e raggiungere grandi traguardi".

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Le sirene catalane

Attorno al futuro di Robert Lewandowski al Barcellona si cela un clima di profonda incertezza, con l'attaccante polacco che potrebbe lasciare il club blaugrana. In quel caso, il Barça andrebbe a caccia di un sostituto e come riportato da diverse testate spagnole, avrebbe individuato nell'ex Manchester City il profilo ideale.

Nel Barcellona, in caso di addio di Lewa, ci sarebbe comunque il talento Ferran Torres, tuttavia, oltre alla necessità di allungare e rinforzare il reparto, lo spagnolo non è una prima punta naturale. E partendo da questo presupposto e per il calcio giocato da Hansi Flick, l'arrivo in Catalogna de La Araña andrebbe dunque a completare un tridente d'attacco micidiale con ai lati Raphinha e Lamine Yamal. Le sirene blaugrana al momento restano spente, ma chissà che "in borghese" non si stia trattando di un grande arrivo.

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