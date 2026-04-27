Il Real Madrid tira un sospiro di sollievo: l’infortunio di Kylian Mbappé è meno grave del previsto. Dopo la paura iniziale seguita al ko contro il Betis, gli esami hanno evidenziato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra, ma senza complicazioni rilevanti. Un esito che ridimensiona l’allarme e riaccende le speranze in casa blanca. L’attaccante francese sarà costretto a saltare la prossima sfida di campionato contro l’Espanyol, ma lo staff medico lavora con cautela e ottimismo per riportarlo in campo in tempo per il Clasico contro il Barcellona del 10 maggio. Una partita che potrebbe risultare decisiva nella corsa al titolo. I tempi di recupero, stimati in circa due settimane, lasciano aperto uno spiraglio concreto: molto dipenderà dalla risposta del giocatore alle terapie nei prossimi giorni.

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🚨 OFFICIAL: Kylian Mbappé has been diagnosed with a semitendinosus muscle injury in his left leg.



“His recovery will be monitored”, Real Madrid confirm. pic.twitter.com/SK5ZQQ9bJz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026

Mbappé, lesione ma niente allarme: il Real spera nel Clasico

Ilè chiamato a provarci fino in fondo. La distanza dalresta ampia, quasi proibitiva, ma le ultime partite della stagione vanno comunque giocate con orgoglio, per rendere la vita il più difficile possibile ai blaugrana. Il pareggio contro il Betis ha rappresentato un’ulteriore battuta d’arresto in una stagione complicata, riducendo al minimo le speranze di conquistare la Liga. Alla squadra dibasta ormai una vittoria per chiudere i conti.

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Per i blancos resta quindi un obiettivo chiaro: vincere il Clasico. Una sfida che va oltre la classifica, oltre i punti, oltre ogni calcolo. È una partita che vive di orgoglio e rivalità, e che può dare un senso diverso al finale di stagione. Per farlo serviranno i migliori, e tra questi c’è Kylian Mbappé. L’infortunio aveva fatto temere il peggio, ma gli ultimi aggiornamenti hanno ridimensionato l’allarme: il francese farà di tutto per esserci nelle ultime battaglie stagionali. Poi sarà tempo di pensare al Mondiale, ma prima c’è da provare a cambiare il finale di un’annata fin qui deludente.

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