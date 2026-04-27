Trasferimento a sorpresa in prospettiva tra i due club madrileni, che invertono così la tradizione passata
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Il Real Madrid mette a segno un’operazione che fa rumore anche fuori dal campo: l’ingaggio di Viti, considerato il miglior talento del settore giovanile dell’Atlético Madrid. Un trasferimento di calciomercato che conferma la nuova strategia dei blancos, sempre più aggressivi nel reclutamento dei giovani prospetti anche dai club rivali della capitale.
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Secondo quanto riportato da AS, il passaggio del giovane esterno a La Fábrica è ormai praticamente definito, con solo alcuni dettagli ancora da sistemare prima dell’ufficialità. Un trasferimento che avverrà in estate e che rappresenta un segnale chiaro nei rapporti tra i due club madrileni.
🚨| Le Real Madrid a signé Victor Correa (surnommé "Viti"), un crack de l'Académie de l'Atlético Madrid. ✅✍️— RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) April 27, 2026
✅ Viti est latéral gauche. Il a été élu MEILLEUR joueur de la "Liga Futures International" qu'il a remportée. ⭐️@diarioas pic.twitter.com/5vSEuWX2lB
Dal “patto non scritto” alla nuova era senza limitiFino a qualche anno fa, tra Real Madrid e Atletico Madrid esisteva una sorta di accordo non ufficiale: evitare il reclutamento diretto dei giovani del vivaio rivale per non riaprire vecchie tensioni. Una linea di rispetto reciproco che, però, non è più in vigore.
La svolta è arrivata con l’arrivo di Fortea al settore giovanile del Real nell’estate 2022, episodio che ha di fatto segnato la fine di quel “patto silenzioso”. Da quel momento, il Real ha iniziato a muoversi senza particolari freni anche sull’Atletico, così come fa con altre academy spagnole ed europee.
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Viti, il talento che ha conquistato tuttiIl protagonista di questa operazione è Víctor Correa, classe 2013, meglio conosciuto come Viti. Esterno sinistro di grande prospettiva, è considerato una delle stelle della categoria Under 12 dell’Atletico Madrid.
Il suo talento è stato riconosciuto anche a livello internazionale: Viti ha infatti vinto il premio di MVP del 29° Torneo Internazionale LaLiga Futures, una delle competizioni giovanili più prestigiose in Spagna. Proprio in quel torneo ha impressionato per la capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco, risultando decisivo sia in fase difensiva che offensiva.
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Un profilo moderno: tecnica, intensità e maturità precoceChi lo ha osservato da vicino descrive Viti come un giocatore già molto completo per la sua età. Dotato di grande aggressività nei duelli, si è distinto soprattutto nella finale contro il Villarreal, dove ha mostrato solidità difensiva e personalità.
Allo stesso tempo, il giovane esterno è in grado di dare ampiezza alla manovra e di accompagnare costantemente la fase offensiva, grazie a una buona gestione del pallone e a una naturale propensione ad attaccare la profondità. Non a caso, nonostante fosse tesserato con l’Alevín A, in questa stagione ha avuto anche minuti con l’Infantil B dell’Atlético, segnale di una crescita anticipata rispetto ai normali tempi di sviluppo.
Il futuro a ValdebebasIl passaggio al Real Madrid rappresenta un salto importante nel percorso del giovane talento. A Valdebebas, Viti entrerà in uno dei centri di formazione più strutturati d’Europa, con l’obiettivo di proseguire la sua crescita in un ambiente altamente competitivo. Un trasferimento importante sia per i valori tecnici in ballo, ma anche per tutto l'ecosistema che ruota attorno ad esso.
Per il Real si tratta dell’ennesima mossa nella strategia di rafforzamento del vivaio, mentre per l’Atlético è una perdita significativa, soprattutto perché riguarda uno dei profili più promettenti della sua academy. Una cosa, però, è già chiara: la rivalità tra Real Madrid e Atlético si gioca sempre più anche nei campi del settore giovanile, dove il futuro del calcio spagnolo prende forma molto prima dell’esordio tra i professionisti.
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