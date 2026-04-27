La stagione di Kylian Mbappé con la maglia del Real Madrid potrebbe essersi chiusa con un mese di anticipo. Costretto a lasciare il campo all'81° minuto durante la sfida pareggiata 1-1 contro il Betis Siviglia di venerdì scorso, l'attaccante francese sembra aver archiviato anzitempo il suo anno calcistico a livello di club. Questa è l'ipotesi dominante che circola tra i media spagnoli. Josep Pedrerol, noto conduttore della trasmissione El Chiringuito, è stato categorico durante la puntata di domenica: "Credo che Mbappé non giocherà più in questa stagione. L'infortunio gli impedirà di tornare in campo a breve".

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Finta Mondiale o rischio serio?

A fare eco a questa teoria c'è anche José Luis Hurtado, firma di, che solleva un dubbio legittimo: e se il francese stesse tutelando il suo fisico in vista dei? Poiché ilnon ha più obiettivi concreti da raggiungere in questo finale di stagione, la tentazione di non forzare è forte., ha scritto Hurtado.

L'allenatore dei Blancos, Alvaro Arbeloa, aveva subito espresso preoccupazione nel post-partita: "Soffriva molto, speriamo che la situazione migliori nei prossimi giorni". Il club spagnolo ha poi diffuso un comunicato ufficiale specificando che il giocatore ha riportato uno stiramento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Fortunatamente, l'ipotesi di una lesione più grave sembra scongiurata per ora. Il campione del mondo 2018 si è sottoposto sabato a una prima ecografia che ha dato esiti incoraggianti; tuttavia, la conferma definitiva sui tempi di recupero arriverà solo dopo l'esito della risonanza magnetica fissata per lunedì.

Mbappé, una stagione incredibile da zero titoli

Si concluderebbe così in modo agrodolce la seconda annata madrilena di Kylian Mbappé. Se dal punto di vista realizzativo i numeri sono spaventosi (41 gol in 41 partite), il suo percorso è stato costellato da diversi ostacoli fisici, tra cui un fastidioso problema al ginocchio a marzo aggravato da una prima diagnosi errata.

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A livello di squadra, il bilancio invece è deludente: la stagione del Real Madrid terminerà con zero titoli. Il pareggio subito nei minuti di recupero in terra andalusa ha spento le residue speranze nella Liga spagnola. A cinque giornate dalla fine, infatti, la squadra dista ormai undici lunghezze dal Barcellona capolista.

Anche in campo europeo l'epilogo è stato amaro. Nonostante le reti segnate da Mbappé sia all'andata che al ritorno dei quarti di finale di Champions League, il Real è stato inesorabilmente eliminato dal Bayern Monaco. Nelle ultime settimane, complice anche l'eliminazione, il rendimento dell'attaccante in campionato era nettamente calato, con una sola rete all'attivo negli ultimi due mesi.

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