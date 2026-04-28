L'arbitro chiarisce come l'intervento del VAR sia stato decisivo per correggere alcune decisioni che inizialmente, avrebbero favorito il club spagnolo
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La sensazione è che in questo momento parlare di decisioni arbitrali sia diventato un pensiero quotidiano. Tutto questo mentre in Italia non si placano le polemiche che riguardo la "bufera arbitri" che ha colpito il designatore Gianluca Rocchi, accusato di frode sportiva, insieme ad altri assistenti tra cui figura anche Andrea Gervasoni. In questo caso però, il tema arbitrale riguarda la sfida valida per le semifinali di Champions League della passata stagione tra Inter e Barcellona. Un doppio confronto che ha visto trionfare la formazione nerazzurra con il punteggio di 4-3 complessivo. Non sono mancate di certo le polemiche in merito ad alcune decisioni arbitrali durante la gara di ritorno andate in scena a San Siro. Un match arbitrato da Szymon Marciniak.
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A quasi un anno dalla sfida tra Inter e Barcellona, le polemiche non si placano, ma Szymon Marciniak non si tira indietro. Durante un evento in Polonia, l'arbitro è stato duramente contestato da un tifoso blaugrana per la sua direzione di gara. La risposta del fischietto è stata chiara: infatti, ha sottolineato come il suo istinto in campo avesse inizialmente favorito proprio il Barça, e che solo l'intervento correttivo del VAR ha impedito che i suoi errori penalizzassero l'Inter.
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Szymon Marciniak torna a parlare del match di Champions LeagueIl direttore di gara Szymon Marciniak torna a parlare delle decisioni arbitrali nella sfida tra i nerazzurri e i Blaugrana: "A dire il vero, non c'è niente da perdonare dal mio punto di vista", si legge su MUNDODEPORTIVO. Poi Marciniak continua analizzando più a fondo la gara: "Onestamente, le mie decisioni hanno favorito il Barcellona, ma il VAR è intervenuto e mi ha fatto vedere i replay di quanto accaduto. Poco dopo ho concesso rigore, ma il fallo è stato effettuato pochi centimetri fuori dall'aria di rigore e quindi sono stato nuovamente corretto". Infine, conclude così: "Quelle due decisioni erano favorevoli al club spagnolo, ma l'intervento del VAR mi ha corretto. Questa è la vita".
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