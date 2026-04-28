La sensazione è che in questo momento parlare di decisioni arbitrali sia diventato un pensiero quotidiano. Tutto questo mentre in Italia non si placano le polemiche che riguardo la "bufera arbitri" che ha colpito il designatore Gianluca Rocchi, accusato di frode sportiva, insieme ad altri assistenti tra cui figura anche Andrea Gervasoni. In questo caso però, il tema arbitrale riguarda la sfida valida per le semifinali di Champions League della passata stagione tra Inter e Barcellona. Un doppio confronto che ha visto trionfare la formazione nerazzurra con il punteggio di 4-3 complessivo. Non sono mancate di certo le polemiche in merito ad alcune decisioni arbitrali durante la gara di ritorno andate in scena a San Siro. Un match arbitrato da Szymon Marciniak.

MADRID, SPAGNA - 12 APRILE: L'arbitro Szymon Marciniak in azione durante la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Real Madrid e Chelsea FC allo stadio Santiago Bernabeu il 12 aprile 2022 a Madrid, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

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A quasi un anno dalla sfida tra Inter e Barcellona, le polemiche non si placano, ma Szymon Marciniak non si tira indietro. Durante un evento in Polonia, l'arbitro è stato duramente contestato da un tifoso blaugrana per la sua direzione di gara. La risposta del fischietto è stata chiara: infatti, ha sottolineato come il suo istinto in campo avesse inizialmente favorito proprio il Barça, e che solo l'intervento correttivo del VAR ha impedito che i suoi errori penalizzassero l'Inter.

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Szymon Marciniak torna a parlare del match di Champions League

Il direttore di gara Szymon Marciniak torna a parlare delle decisioni arbitrali nella sfida tra i nerazzurri e i Blaugrana: "", si legge su MUNDODEPORTIVO. Poi Marciniak continua analizzando più a fondo la gara: "Onestamente, le mie decisioni hanno favorito il Barcellona, ma il VAR è intervenuto e mi ha fatto vedere i replay di quanto accaduto. Poco dopo ho concesso rigore, ma il fallo è stato effettuato pochi centimetri fuori dall'aria di rigore e quindi sono stato nuovamente corretto". Infine, conclude così: "".

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