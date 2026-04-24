Il giovane talento blaugrana ha commentato quanto accaduto con un post su Instagram dal quale traspare tutta la sua tristezza e la frustrazione per lo stop
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Lamine Yamal è molto scosso dall'infortunio subito nella partita contro il Celta Vigo al Camp Nou. La stella del Barcellona ha subito una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra e la stagione con il Barcellona è finita. Potrebbe, però, recuperare in tempo per il Mondiale. Il calciatore, ieri, ha espresso tutta la sua frustrazione e tristezza con un lungo messaggio sui social.
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Yamal e l'infortunio: tornerò più forte e determinato di primaHa voluto commentare quanto accaduto con un lungo post sui social, Lamine Yamal. La lesione al bicipite femorale lo terrà lontano dal campo in questo finale di stagione e dalle sue parole traspare tutta la sua tristezza. "Questo infortunio mi ha messo fuori gioco proprio nel momento in cui più desideravo esserci. Fa più male di quanto le parole possano esprimere. Fa male non poter lottare al fianco dei compagni, non poter dare il mio contributo quando la squadra ha bisogno di me".
Il Barcellona, primo in classifica nella Liga, è ormai vicino alla vittoria di questa Liga e Yamal si dice pronto a sostenere i suoi compagni in questo finale di stagione, seppur da lontano: "Credo in loro e so che daranno il massimo in ogni partita. Sarò lì, anche se dalla tribuna, per sostenerli e per fare il tifo come un qualsiasi altro tifoso".
Ma, scrive il talento di appena 18 anni, è deciso a ritornare più forte di prima e pronto per la prossima stagione in maglia blaugrana: "Tornerò più forte, più determinato che mai, e la prossima stagione sarà ancora migliore".
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Il sostegno dei compagni di squadraIl suo post ha ricevuto immediatamente migliaia di like e commenti, molti dei suoi compagni di squadra del Barcellona. In tanti, infatti, hanno voluto esprimere il loro sostegno al giovane calciatore: tra questi Fermin Lopez, Bernal, Ferran Torres.
Il club, dopo gli esami medici, ha comunicato che Yamal seguirà una terapia conservativa. La speranza è di vederlo tornare in forma in tempo per giocare con la Spagna il Mondiale che inizierà fra sette settimane. Nel frattempo, però, dovrà saltare tutte le sei gare che chiuderanno la Liga, tra cui il Clasico contro il Real Madrid.
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