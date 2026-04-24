Lamine Yamal è molto scosso dall'infortunio subito nella partita contro il Celta Vigo al Camp Nou. La stella del Barcellona ha subito una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra e la stagione con il Barcellona è finita. Potrebbe, però, recuperare in tempo per il Mondiale. Il calciatore, ieri, ha espresso tutta la sua frustrazione e tristezza con un lungo messaggio sui social.

BARCELLONA, SPAGNA - 11 APRILE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona festeggia dopo il secondo gol della sua squadra segnato da Ferran Torres dell'FC Barcelona durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e RCD Espanyol de Barcelona allo Spotify Camp Nou l'11 aprile 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Yamal e l'infortunio: tornerò più forte e determinato di prima

Ha voluto commentare quanto accaduto con un lungo post sui social, Lamine Yamal. La lesione al bicipite femorale lo terrà lontano dal campo in questo finale di stagione e dalle sue parole traspare tutta la sua tristezza.

Il Barcellona, primo in classifica nella Liga, è ormai vicino alla vittoria di questa Liga e Yamal si dice pronto a sostenere i suoi compagni in questo finale di stagione, seppur da lontano: "Credo in loro e so che daranno il massimo in ogni partita. Sarò lì, anche se dalla tribuna, per sostenerli e per fare il tifo come un qualsiasi altro tifoso".

Ma, scrive il talento di appena 18 anni, è deciso a ritornare più forte di prima e pronto per la prossima stagione in maglia blaugrana: "Tornerò più forte, più determinato che mai, e la prossima stagione sarà ancora migliore".

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Live Streaming

Il sostegno dei compagni di squadra

Il suo post ha ricevuto immediatamente migliaia di like e commenti, molti dei suoi compagni di squadra del Barcellona . In tanti, infatti, hanno voluto esprimere il loro sostegno al giovane calciatore: tra questi Fermin Lopez, Bernal, Ferran Torres.

Il club, dopo gli esami medici, ha comunicato che Yamal seguirà una terapia conservativa. La speranza è di vederlo tornare in forma in tempo per giocare con la Spagna il Mondiale che inizierà fra sette settimane. Nel frattempo, però, dovrà saltare tutte le sei gare che chiuderanno la Liga, tra cui il Clasico contro il Real Madrid.