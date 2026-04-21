Altra collaborazione speciale in vista del Clásico. Spotify ha deciso che in vista della gara contro il Real Madrid, questa volta sulla maglia dei catalani ci sarà Olivia Rodrigo.

Francesco Di Chio 21 aprile - 20:04

Olivia Rodrigo e il Barcellona. Un duo insolito ma che sta già facendo parlare tutti in giro per il mondo. La cantante americana e il club catalano collaboreranno in vista del Clásico contro il Real Madrid: pronto il logo della star sulla maglia blaugrana.

Spotify lo fa di nuovo — Dopo l'indiscrezione data da El Mundo Deportivo, arriva la conferma: sarà Olivia Rodrigo la prossima artista a comparire sulla maglia del Barcellona. Infatti il logo della cantante prenderà il posto del classico logo di Spotify in vista della gara contro il Real Madrid del 10 Maggio. Spotify ha deciso per l'ennesima volta di fare le cose in grande, e ci è riuscito. La notizia infatti sta facendo il giro del mondo, con numerose anticipazioni sui vari social network e migliaia di messaggi di utenti che stanno celebrando la collaborazione tra i catalani, la Rodrigo e il colosso svedese della musica mondiale.

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Non solo Olivia Rodrigo: quanti artisti per il Barcellona — Come detto, Spotify ci tiene particolarmente a fare le cose per bene quando si tratta del Barcellona. Infatti Olivia Rodrigo non è la prima artista a comparire sulla maglia dei blaugrana, e nemmeno in onore del Clásico. Già nella gara di andata, il Barcellona aveva indossato una maglia speciale per il match. Al posto del logo dell'azienda infatti, c'era quello di Ed Sheeran. Ma non basta, sulla maglia dei catalani sono passati nomi che farebbero invidia ai più grandi festival musicali di tutto il mondo. Drake, Rosalia, Karol G, Travis Scott, i Coldplay e persino i Rolling Stones.

Dagli artisti più attuali a mostri sacri come Mick Jagger e Co., l'azienda svedese ci ha sempre azzeccato in quanto alle scelte commerciali riguardo il Barcellona. E i risultati ne sono la dimostrazione: tutte le maglie in collaborazione con gli artisti citati sono state un successo totale in quanto a vendite. Vediamo se la Rodrigo sarà all'altezza.