Barcellona, arriva il messaggio del super tifoso Ed Sheeran per il Clasico

Non solo catalani a supporto della squadra blaugrana: anche il cantante inglese farà il tifo nell'importantissima sfida di oggi grazie anche a una partnership del club con l'azienda Spotify.

Pietro Rusconi 26 ottobre - 14:08

Il Barcellona potrà contare su un tifoso in più per la super sfida di oggi pomeriggio: in occasione del Clasico, arriva il bocca in lupo della star internazionale Ed Sheeran tramite un reel pubblicato sui canali social della squadra culè. Il cantante dopo il brano chiamato "Barcelona", prosegue il legame con la città catalana con una sponsorship presente sulle maglie del Barça. Sperando che la squadra di Flick balli come nella canzone: "Come on, let's be free in Barcelona. Las ramblas, I'll meet you. Come on and dance with me in Barcelona"

La collaborazione fra Ed Sheeran e il Barcellona — Negli scorsi giorni era stato annunciato l'accordo fra la piattaforma musicale Spotify e il club blaugrana per la sostituzione del logo del brand svedese con il titolo del nuovo album della popstar inglese ("Play"), proprietario dello storico club Ipswich Town. L'accordo fra il Barcellona e l'app verde prevede un versamento di circa 70 milioni annuali per il club oltre che la rinominazione dello stadio, ora chiamato "Spotify Camp Nou" ma ancora inagibile causa lavori di ristrutturazione.

A proposito della collaborazione, l'app di streaming musicale si è espressa così: "L'obiettivo dell'accordo è quello di mettere in luce artisti provenienti da tutto il mondo e di unire il mondo della musica e del calcio". Edward Christopher Sheeran, in arte Ed Sheeran, è molto soddisfatto della partnership: "Ho amato il calcio per tutta la vita, quindi portare la mia musica su un palco così iconico e condividerla con i fan di tutto il mondo significa molto per me".

Il Clasico come palco musicale — La star internazionale di Halifax non è la prima collaborazione che fa il club culè in occasione della sfida contro il Real Madrid. Nelle partite precedenti hanno partecipato con i loro brand altre importanti figure del panorama musicale internazionale come Drake, Rosalia, Rolling Stone, Karol G, Coldplay e Travis Scott. Il bilancio per ora è di 3 match vinti (Rosalia, Travis Scott, Coldplay) a 3 persi (Karol G, Drake, Rolling Stone), nel pomeriggio Ed Sheeran farà da ago della bilancia.