Il Barcellona ufficializza la collaborazione con Ed Sheeran: il comunicato

Grazie allo sponsor Spotify, la squadra Campione di Spagna avrà l'onore di avere il logo di un altro grande cantante sulla maglia

Jacopo del Monaco 14 ottobre - 11:17

Il 26 ottobre il Barcellona affronterà il Real Madrid ed avrà sulla maglia il logo del cantante pop Ed Sheeran. Anche per questo Clásico, il club catalano avrà l'onore di collaborare con un cantante a livello mondiale così com'è avvenuto nelle precedenti stagione con altri artisti. Il Barça allenato da Hans Flick deve queste collaborazioni a Spotify, da alcuni anni sponsor ufficiale.

Altro Clásico, altra collaborazione — Da tre anni, la piattaforma stream Spotify è lo sponsor ufficiale del Barcellona, con cui ha un accordo di circa 70 milioni di euro. Con questa sponsorizzazione, anche il nome dello stadio ha subito un leggero cambiamento, visto che ora si chiama Spotify Camp Nou. Grazie alla piattaforma streaming, il club catalano ha potuto collaborare anche con artisti di fama mondiale. Infatti, quando il Barcellona gioca contro il Real Madrid, sulla maglia compare il logo dell'artista al posto di quello di Spotify. Sulla divisa del club catalano sono apparsi i loghi di grandi artisti come Drake, Rosalia, Rolling Stones, Coldplay, Travis Scott e Karol G ed a questi grandi nomi sta per unirsi anche Ed Sheeran.

Ed Sheeran sulla maglietta del Barcellona: il comunicato del club — Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Barça ha ufficializzato la collaborazione con Ed Sheeran. La maglia con il suo logo debutterà in occasione della partita del campionato femminile contro il Granada:

"Il settimo cambio del logo di Spotify sulla maglia del Barcellona avrà l'onore di dare il benvenuto ad Ed Sheeran. L'artista britannico diventa il primo musicista pop solista a comparire su una maglia del club, con il logo del suo ultimo album in studio, Play, in primo piano. Lo stemma apparirà per la prima volta il 19 ottobre in occasione della partita femminile contro il Granada CF, per poi tornare il 26 ottobre in occasione del Clásico maschile contro il Real Madrid".

Ed Sheeran ha oltre 92 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Play è il suo ottavo album, un progetto nato dalla gioia di vivere e ispirato dai suoni e dalle storie che il cantante ha raccolto in tutto il mondo. Questo spirito di esplorazione di culture diverse e di connessione tra le comunità di tifosi si allinea naturalmente con l'identità globale e la portata internazionale del Barcellona nel corso degli anni.

La scritta "Play" sul davanti della maglia sottolinea il potere della musica di oltrepassare i confini e unire le persone. Il Barcellona è famoso per il suo spirito giovane e lo stile di gioco espressivo, plasmato dai talenti coltivati a La Masia. L'amore di Ed Sheeran per il calcio e per la città di Barcellona rende questa collaborazione ancora più autentica, basata sulla convinzione che creatività, musica e calcio possano emozionare le persone, dentro e fuori dal campo".