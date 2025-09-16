Barcellona, Ed Sheeran sulla maglia per il Clásico contro il Real Madrid

Il cantautore britannico proprietario dell'Ipswich Town sarà sulla maglia dei blaugrana in occasione del match contro i blancos

Jacopo del Monaco 16 settembre - 09:55

Per il prossimo Clásico contro il Real Madrid, il Barcellona avrà sulle maglie Ed Sheeran. Continua, quindi, la particolare tradizione del club catalano, che già in altre sfide contro i Blancos hanno collaborato con cantanti di fama mondiale. Ciò ha avuto inizio da quando il Barça ha come sponsor ufficiale Spotify, la nota piattaforma digitale che permette ai propri utenti di ascoltare musica e podcast.

Barcellona, la maglia per il prossimo Clásico avrà Ed Sheeran — Da tre anni, il Barcellona ha come sponsor ufficiale Spotify con cui ha siglato un accordo pluriennale che porta nelle casse dei Blaugrana circa 70 milioni di euro all'anno. Con l'accordo tra le parti anche il nome dello stadio è cambiato, visto che ora si chiama Spotify Camp Nou. Il club catalano vorrebbe tornare a giocare nella sua casa il prima possibile ma, a causa delle ristrutturazioni e della mancata autorizzazione all'utilizzo, deve disputare le partite casalinghe altrove. Verso la fine del mese di ottobre, il Barça giocherà il Clásico contro il Real Madrid presso lo Stadio Santiago Bernabéu e, per l'occasione, avrà il logo di un cantante di fama mondiale sulla maglia.

Come annunciato da Laia Coll nel programma Tu Diras di RAC1, il protagonista della prossima maglia dei Blaugrana contro il Real sarà Ed Sheeran, tifoso nonché proprietario dell'Ipswich Town che gioca in Championship. Il cantautore britannico si unirà a grandi nomi della musica come Drake, Rosalia, Rolling Stones, Karol G, Coldplay e Travis Scott che, nei precedenti match contro i madridisti, hanno fatto la loro comparsa sulla maglia del Barcellona tramite i rispettivi loghi. Da quando il club catalano ha iniziato la collaborazione con grandi artisti musicali ha ottenuto sia vittorie che sconfitte: con Rosalia, Coldplay e Travis Scott ha vinto; mentre ha perso con Drake, Karol G e Rolling Stones sulla maglia.