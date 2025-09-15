I giocatori blaugrana sono stati costretti a lasciare lo stadio senza potersi fare la doccia. Un guasto ha costretto la squadra di Flick a trovare un'altra soluzione o a tornare a casa senza lavarsi.

Mattia Celio Redattore 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 12:40)

Il Barcellona riscatta subito il deludente pareggio contro il Rayo Vallecano con un roboante 6-0 al Valencia. La squadra di Hans Flick risponde così al Real Madrid e mantiene il secondo posto a due punti dai blancos. Ma quello che è successo ieri sera dopo la partita ha del clamoroso. Se non imbarazzante: i giocatori hanno lasciato l'impianto senza potersi fare la doccia.

Barcellona, problemi all'impianto: i giocatori se ne vanno senza fare la doccia — Il 6-0 rifilato al Valencia è stata la risposta che il Barcellona si aspettava dopo il pareggio contro il Rayo Vallecano. Come ricordiamo, la sfida si è disputata all'Estadi Johan Cruyff davanti a "solo" 6.000 spettatori, in attesa di sapere la data di inaugurazione del nuovo Camp Nou. Un numero di presenze non certo all'altezza di un club del calibro del Barcellona, ma quello che ha fatto discutere dell'impianto è per quello che è successo dopo il fischio finale.

Come riporta ElDesmarque sulle sue pagine, rientrati negli spogliatoi, i giocatori blaugrana sono stati costretti a lasciare lo stadio senza la possibilità di farsi la doccia. Il motivo sarebbe dovuto per un problema tecnico. Scene curiose, ed imbarazzanti, si sono verificate nel tunnel dell'impianto con quasi tutti i calciatori ancora vestiti con le divise utilizzate in campo. Alcuni portavano gli scarpini in mano e ai piedi le ciabatte. Altri, come Araujo, erano senza maglia e con asciugamani a coprire spalle e busto. Scene da calcio dilettantistico.

Se alcuni giocatori sono riusciti a trovare una soluzione di emergenza, ovvero lavarsi in altre strutture del club, altri sono tornati a casa nelle stesse condizioni in cui aveva lasciato lo stadio Johan Cruyff. Un finale non certo memorabile che spinge oltre ogni limite la pazienza di giocatori e tifosi, molto desiderosi di giocare il prima possibile nella nuova casa. Ancora di più dopo quello che è successo ieri sera.