Villarreal-Barcellona a Miami, Tebas: “Non è solo una questione di soldi”

Il presidente sostiene la trasferta in USA: “Lo facciamo per promuovere LaLiga nel mondo” ed esclude interventi di CSD e AFE. Poi critica anche il Mondiale e Infantino

Silvia Cannas Simontacchi 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 19:46)

In occasione della presentazione del documentario LaLiga Genuine Moeve, Javier Tebas, ha chiarito il suo punto di vista sul discusso spostamento del match Villarreal-Barcellona a Miami. "Portare le partite all'estero è un modo per promuovere la nostra tradizione", afferma il presidente de LaLiga di Spagna, che si è detto fiducioso sul rischio che CSD o AFE possano bloccare l'evento.

Villarreal-Barcellona a Miami, Tebas: "Il CSD non ha autorità" — Non dovrebbe stupire, del resto, che una trasferta oltreoceano possa creare qualche mal di pancia. Così, Tebas ha voluto affrontare prima di tutto il tema spinoso dei guadagni per i club: "Non è sempre una questione di soldi. La NFL non viene a Madrid per monetizzare, così come l'NBA non va in Europa per denaro. Lo fanno per dare prestigio al marchio e conquistare nuovi tifosi. Abbiamo già molti fan negli Stati Uniti, specialmente blaugrana. Inoltre, non sappiamo ancora quali saranno gli incassi per i club. Non sono nuovi introiti quello che stiamo cercando. In Europa abbiamo qualcosa di buono, cioè il calcio: esportarlo significa promuovere la tradizione".

Tebas, inoltre, ha dichiarato di essere convinto che né AFE né CSD fermeranno l'evento: "Già nel 2018 avevamo organizzato la prima partita fuori dai confini nazionali in accordo con loro. Abbiamo inviato tutta la documentazione e chiesto al CDS di applicare lo stato di diritto". E ha aggiunto: "Il CSD non ha l'autorità di bloccare l'evento. Gli unici riferimenti sono UEFA e Federazione". Il presidente di LaLiga ha anche puntualizzato che la trasferta non dovrebbe penalizzare le squadre a livello di calendario: "Lo abbiamo già fatto, e finora non è mai andata così. Si giocano 18 partite in casa e 18 in trasferta, non cambierà nulla. Questa sarà solo una. Il Villarreal ha perso le ultime sei partite contro il Barcellona".

Tebas: "Il Mondiale in inverno? Spero che resti solo un'idea" — Tebas ha commentato anche l'ipotesi, avanzata da Federcalcio internazionale, di giocare nuovamente i Mondiali in inverno: "A Infantino vengono in mente idee a ogni ora del giorno e su qualsiasi argomento. Spero che questa rimanga solo un'idea". E ha concluso: "Sono questioni che vanno concordate con tutte le leghe. Con tutti i campionati che si giocano da agosto a maggio, farlo danneggerebbe molto le singole competizioni. Non so se a Infantino possa interessare".