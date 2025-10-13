Jamal Musiala vede la luce in fondo al tunnel. Si avvicina il ritorno in campo della stella del Bayern Monaco, reduce dal grave infortunio riportato al Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain, in seguito allo scontro fortuito con Gigio Donnarumma. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, il fantasista tedesco potrebbe tornare in campo già entro la fine del 2025.
QUI BAYERN
Musiala, calvario (quasi) finito: possibile rientro a fine 2025
Musiala vede il rientro: gli ultimi aggiornamenti—
Il calciatore del Bayern ha annunciato: "Prendo il mio tempo, non voglio fissare una data precisa, ma considerando i progressi fatti fino ad ora, direi che voglio continuare a disputare partite ufficiali con il Bayern nel 2025". Musiala, dunque, punta al rientro anticipato prima della sosta invernale in Bundesliga.
Il classe 2005 è fermo dallo scorso giugno a causa della frattura del perone della gamba sinistra ed alla lesione dei legamenti. Il talento tedesco sta bruciando le tappe e si avvicina al ritorno in campo nei prossimi mesi.
Bayern Monaco, le dichiarazioni di Musiala sull'infortunio—
"La mia gamba sta bene, il processo di guarigione procede secondo i piani. - aveva dichiarato recentemente Musiala - Non ho più bisogno delle stampelle. Ma non voglio accelerare i tempi di recupero, voglio prendermi ogni giorno che mi serve per recuperare al meglio. Mentalmente, le prime settimane non sono state facili per me. Ma poi ho capito che nulla sarebbe cambiato se mi fossi lasciato infastidire dalla situazione, quindi dovevo solo restare calmo. Subito dopo l'infortunio, ho dovuto staccare la spina per un po': volevo stare offline. Mi sono preso una pausa dai social media per qualche giorno, fino a dopo l'intervento. Non sono arrabbiato con Donnarumma, sono cose che succedono e lui mi ha chiamato dopo l'incidente". Il Bayern attende con ansia il suo gioiello.
