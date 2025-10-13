Musiala, calvario (quasi) finito: possibile rientro a fine 2025

Bayern Monaco, le dichiarazioni di Musiala sull'infortunio

"La mia gamba sta bene, il processo di guarigione procede secondo i piani. - aveva dichiarato recentemente Musiala - Non ho più bisogno delle stampelle. Ma non voglio accelerare i tempi di recupero, voglio prendermi ogni giorno che mi serve per recuperare al meglio. Mentalmente, le prime settimane non sono state facili per me. Ma poi ho capito che nulla sarebbe cambiato se mi fossi lasciato infastidire dalla situazione, quindi dovevo solo restare calmo. Subito dopo l'infortunio, ho dovuto staccare la spina per un po': volevo stare offline. Mi sono preso una pausa dai social media per qualche giorno, fino a dopo l'intervento. Non sono arrabbiato con Donnarumma, sono cose che succedono e lui mi ha chiamato dopo l'incidente". Il Bayern attende con ansia il suo gioiello.