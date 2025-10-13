In Spagna diverse voci accusavano Cazorla di aver giocato un ruolo importante sull'esonero del precedente allenatore. Il centrocampista ha voluto fare chiarezza.

Piove sul bagnato in casa Oviedo, c'è tensione nelle ultime ore nel club neopromosso in Liga dopo l'esonero di Veljko Paunović e l'arrivo praticamente definito di Luis Carrión. Il capitano della squadra Santi Cazorla in merito all'esonero dell'allenatore ha voluto parlare apertamente, soprattutto per smentire diverse voci sul suo conto emerse negli ultimi giorni.

Le parole del capiano dell'Oviedo Cazorla sull'esonero di Paunovic — Visto il momento non bello in casa Oviedo, il capitano Santi Cazorla, da vero leader della squadra ha deciso di parlare spiegando bene la situazione dopo l'esonero dell'allenatore. L'ex centrocampista di Villareal e Arsenal ha voluto intanto ringraziare l'allenatore e il suo staff:

"Ho parlato con tutti, gli ho ringraziati a nome mio e della squadra per il lavoro svolto. Farà sempre parte della storia di questo club". Sulla sua condizione personale il capitano spagnolo ha dichiarato di stare bene dopo il fastidio al ginocchio: "Ho fatto delle infiltrazioni per giocare contro il Barcellona, ma stavo male. Ora sto meglio e spero di essere pronto per venerdì. In 22 anni di carriera non ho mai avuto voce nelle decisioni di un club. Mi si può criticare come calciatore, ma non permetterò che si metta in dubbio la mia integrità".

Sul nuovo tecnico il classe 84' ha parlato con rispetto e fiducia: "Carrión è arrivato con entusiasmo e con le idee chiare. Dobbiamo tutti remare nella stessa direzione. Possiamo litigare o possiamo morire insieme, io ho scelto la seconda opzione. Il club è sopra tutto e tutti. Venerdì abbiamo bisogno della nostra gente".