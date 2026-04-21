Le parole in conferenza stampa del tecnico del Barcellona, Hansi Flick, prima della partita col Celta Vigo: il rinnovo e i suoi obiettivi col club catalano

Antonino Paradino 21 aprile - 17:28

Nonostante l’eliminazione in Champions League, il progetto di Hansi Flick al Barcellona non sembra minimamente in discussione. Anzi, il tecnico tedesco continua a essere considerato una figura centrale dalla dirigenza blaugrana, che guarda già al futuro e alla possibile continuazione del suo ciclo. Di questo ne ha parlato lo stesso Flick che, nella conferenza stampa prima del match contro il Celta Vigo, ha illustrato i suoi obiettivi fornendo anche importanti aggiornamenti sul possibile rinnovo col club catalano.

Flick, ambizione Champions e legame con il Barcellona — Parlando in conferenza stampa del suo futuro, Flick ha ribadito l'obiettivo di tornare a vincere la Champions League con il Barcellona: "La Champions League è un sogno enorme per me. Ci sono due cose che vorrei raggiungere. La prima è vincere la Champions League; penso che possiamo farcela, perché abbiamo una squadra fantastica. Dobbiamo prendere le decisioni giuste, anche sul mercato, senza fare sciocchezze, facendo le scelte giuste. Penso che la squadra sia giovane e che abbiamo molto potenziale".

In parallelo, l’allenatore ha anche espresso il desiderio di rimanere sulla panchina blaugrana fino al completamento del nuovo stadio, un simbolo del futuro del Barça e della sua evoluzione strutturale: "La seconda cosa che voglio è essere l'allenatore del Barça quando lo stadio sarà finito. Anche se dipenderà sempre dai risultati”.

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La questione rinnovo — Dalle parti del Camp Nou, la fiducia nei confronti di Flick resta totale. Da tempo, il Barcellona continua a lavorare su un possibile rinnovo con Flick, con l’idea di consolidare un ciclo che, nonostante le delusione europee, viene ancora visto come in piena costruzione. La domanda del rinnovo è stata posta allo stesso allenatore, il quale ha risposto: "Il rinnovo? Certamente è nei miei piani. A essere sincero, l'ho già detto: questo sarà l'ultimo passo della mia carriera e in questo momento mi sento molto bene. Sì, mi piacerebbe rinnovare il contratto, ma non è il momento di parlarne perché ci aspettano settimane importanti".

Infine, il tecnico tedesco ha chiuso la conferenza stampa parlando della propria permanenza a Barcellona: "Ho trascorso un periodo fantastico con la nazionale e in altri club come il Bayern. Qui (a Barcellona, ndr), sento davvero che tutto intorno a me è al meglio. La mia carriera, la mia vita... ci stiamo godendo molto questo momento. La mia famiglia e il mio staff si trovano bene a Barcellona e sono felici di essere qui. L'atmosfera è ottima. Anche i giocatori, con l'intesa che abbiamo. L'eliminazione dalla Champions League è ovviamente una motivazione. Dobbiamo restare uniti e riprovarci, sperando che accada presto".