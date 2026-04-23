Gli esiti degli esami della mattinata hanno confermato le paure dei tifosi del Barcellona e della Spagna. L'infortunio di Lamine Yamal al bicipite femorale è grave. Il giovane talento dei blaugrana non potrà più scendere in campo fino alla fine della stagione del proprio club, e proverà a recuperare in tempo per il Mondiale.

BARCELLONA, SPAGNA - 22 APRILE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona reagisce a un infortunio dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e RC Celta de Vigo allo Spotify Camp Nou il 22 aprile 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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Infortunio Yamal, stagione finita

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).



The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

Serata dolceamara - molto più amara - quella di Lamine Yamal contro il. Il calciatore, procuratosi e mettendo a segno il calcio di rigore che ha permesso ai catalani di vincere il match, ha subito sentito che qualcosa non andava. Il talento si è accasciato e ha chiesto ai sanitari di intervenire, ed è stato prontamente sostituito. I tifosi del Barcellona e quelli di tutta la Spagna hanno passato una notte insonne, in attesa dell'esito degli esami con la speranza che fosse meno grave del previsto. Ma così non è, perché

Il calciatore, stando a quanto riportato dall'ufficio stampa del Barcellona, ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Stando sempre a quanto comunicato, il calciatore non sarà più in grado di scendere in campo fino alla fine della stagione con la maglia blaugrana. Per fortuna dei Culers, il Barcellona ha 9 punti di vantaggio sul Real Madrid e l'assenza della stella non peserà troppo. Preoccupati invece i tifosi della Spagna che, nonostante il calciatore dovrebbe tornare disponibile per la spedizione americana, sperano non ci siano ricadute o prolungamenti.

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Yamal fuori, il comunicato del Barcellona

Come detto, il Barcellona attraverso i suoi canali ha prontamente rilasciato un comunicato per informare della situazione di Yamal.Gli esami effettuati hanno confermato che il giocatore della prima squadra Lamine Yamal ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo. Lamine Yamal salterà il resto della stagione, ma

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