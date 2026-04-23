Con l’avvicinarsi della finestra di mercato estiva, il Barcelona si prepara a settimane particolarmente intense sul fronte delle operazioni in entrata. In cima alla lista dei desideri del club blaugrana resta Julián Álvarez, considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, nelle ultime ore è emersa anche un’alternativa di primo piano: Victor Osimhen, attualmente in forza al Galatasaray, un nome che stuzzica particolarmente la dirigenza catalana per caratteristiche fisiche e impatto in area di rigore. Il club catalano, dunque, valuta più piste per completare il proprio attacco e prepararsi a un mercato in cui le scelte in avanti potrebbero risultare decisive per la prossima stagione.

BARCELLONA, SPAGNA - 18 MAGGIO: Alejandro Balde del FC Barcelona cerca di tirare in porta sotto la pressione di Willy Kambwala del Villarreal CF durante la partita di La Liga EA Sports tra FC Barcelona e Villarreal CF allo Stadio Olimpico Lluis Companys il 18 maggio 2025 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

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La cessione nel reparto difensivo

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Per poter finanziare eventuali nuovi acquisti, ilsarà comunque costretto a generare liquidità attraverso alcune cessioni. In questo contesto rientra anche il nome di, considerato uno dei talenti più interessanti della rosa a disposizione di. Secondo indiscrezioni provenienti dalla, il terzino sinistro avrebbe attirato l’attenzione della, condipronto a farsi avanti con una proposta importante per ingaggiarlo. L’offerta potrebbe toccare i 50 milioni di euro, una cifra rilevante che permetterebbe al club catalano di migliorare il proprio equilibrio finanziario e avere maggiore margine di manovra sul mercato.

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L'importanza del difensore per il Barcellona

Difficilmente illascerà partire un giocatore cosi importante per il club,è infatti considerato un tassello importante non solo per il futuro, ma anche per il presente della squadra, essendo già pienamente integrato nel progetto tecnico. Il terzino garantisce spinta, velocità e qualità nella fase di costruzione sulla corsia mancina, caratteristiche non facili da ritrovare sul mercato. Anche di fronte a cifre elevate, la dirigenza dovrà quindi valutare con estrema attenzione, consapevole che sostituire un giocatore del suo livello e potenziale non sarebbe affatto semplice.

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