Il Barcellona compie un altro passo decisivo verso il titolo di campione di Spagna, imponendosi con una vittoria che consolida ulteriormente il primato in classifica e avvicina in maniera concreta la conquista della Liga. La squadra blaugrana ha mostrato solidità e continuità in un momento chiave della stagione, confermando la propria superiorità nel lungo periodo. Ora lo scenario è chiarissimo: oggi potrebbe arrivare la certezza matematica del trionfo, che si materializzerà in caso di mancata vittoria del Real Madrid. La formazione guidata da Arbeloa sarà impegnata in trasferta contro l’Espanyol, in una sfida tutt’altro che semplice e potenzialmente decisiva per il verdetto finale del campionato. Big match dei blancos sotto i riflettori per calciatori e tifosi ma non per il tecnico del Barcellona Flick che minimizza l'appuntamento, dicendo che in realtà uscirà con la moglie.

GETAFE, SPAGNA - 25 APRILE: Hansi Flick, allenatore del FC Barcelona, ​​osserva la partita prima dell'incontro di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e FC Barcelona al Coliseum Alfonso Perez il 25 aprile 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

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L'andamento del Barcellona in Liga

Il Barcellona sta vivendo una stagione di grande continuità e maturità, confermandosi la squadra più solida del campionato e ormai a un passo dalla conquista del titolo.Il vantaggio in classifica li pone in una posizione di assoluto controllo, con la possibilità concreta di festeggiare già oggi in caso di passo falso dei blancos; qualora invece ildovesse vincere, il verdetto potrebbe semplicemente essere rimandato al Clásico del prossimo weekend. Grande protagonista di questa cavalcata è stato, capace di dare identità, equilibrio e mentalità vincente a un gruppo che ha ritrovato compattezza e ambizione, trasformando ilin una macchina continua di risultati.

In questo contesto spicca anche la stagione straordinaria di Lamine Yamal, cresciuto in maniera esponenziale e diventato un’arma decisiva con la sua qualità, la sua maturità precoce e la capacità di incidere nei momenti chiave un'arma in più di questo Barcellona, che da un momento all'altro può accendersi grazie alle giocate di questo fenomeno spagnolo.

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Le dichiarazioni di Flick sul Real Madrid

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"Se vedrò il Real contro l'Espanyol? Andrò con mia moglie a vedere il Mago Pop, forse è meglio. A fine partita sapremo cosa succederà, se si festeggerà questo weekend o i prossimi. Se ho i biglietti? Certo, mi ero già preparato!".