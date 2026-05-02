Il Barcellona di Flick sfida l'Osasuna per centrare l'inedita decima vittoria consecutiva in Liga. Nel mirino c'è anche il record storico dei 100 punti
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Il Barcellona è ad 11 punti di vantaggio dal Real Madrid, e ormai il campionato spagnolo è chiaramente indirizzato in Catalogna. Stasera i blaugrana giocheranno in trasferta contro l'Osasuna con un obiettivo che va ben oltre la conquista matematica della Liga. La squadra, allenata da Hansi Flick, è attualmente a 9 vittorie consecutive in campionato e oggi potrebbe clamorosamente centrare la decima. Questo sarebbe un traguardo del tutto inedito, un record che il tecnico tedesco non ha mai raggiunto da quando siede sulla panchina del Barcellona.
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La rinascita dopo Girona e il Real Madrid annichilitoQuesto incredibile filotto di vittorie è iniziato subito dopo la sconfitta nel derby contro il Girona. Dopo quella delusione, il Barcellona è diventato un autentico rullo compressore, dominando ogni partita fino ad arrivare alla nona vittoria consecutiva contro il Getafe. Questa inarrestabile macchina di successi ha portato i blaugrana a un passo dal secondo titolo di fila, impedendo al Real Madrid, che non ha assolutamente saputo tenere testa a questi ritmi martellanti, di lottare concretamente per il titolo di campione di Spagna.
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L'ossessione dei 100 punti e il mito di VilanovaFlick aveva già raggiunto altre due volte quota 9 vittorie, ma la tanto agognata doppia cifra gli è stata impedita in passato da Betis e Real Sociedad. Oltre al record assoluto dei successi consecutivi, vincere a Pamplona contro l'Osasuna significherebbe mantenere vivo il sogno gigantesco di finire la Liga a quota 100 punti. È un'impresa sportiva difficilissima, che il club catalano ha raggiunto una volta sola in tutta la sua leggendaria storia. Era la stagione 2012-13, un'annata indimenticabile vissuta con Tito Vilanova e Jordi Roura in panchina.
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