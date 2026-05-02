Il Barcellona è ad 11 punti di vantaggio dal Real Madrid, e ormai il campionato spagnolo è chiaramente indirizzato in Catalogna. Stasera i blaugrana giocheranno in trasferta contro l'Osasuna con un obiettivo che va ben oltre la conquista matematica della Liga. La squadra, allenata da Hansi Flick, è attualmente a 9 vittorie consecutive in campionato e oggi potrebbe clamorosamente centrare la decima. Questo sarebbe un traguardo del tutto inedito, un record che il tecnico tedesco non ha mai raggiunto da quando siede sulla panchina del Barcellona.

BARCELLONA, SPAGNA - 22 APRILE: Hansi Flick, allenatore del FC Barcelona, osserva la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e RC Celta de Vigo allo Spotify Camp Nou il 22 aprile 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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Questo incredibiledi vittorie è iniziato subito dopo la sconfitta nel derby contro il. Dopo quella delusione, ilè diventato un autentico rullo compressore, dominando ogni partita fino ad arrivare alla nona vittoria consecutiva contro il. Questa inarrestabile macchina di successi ha portato i blaugrana a un passo dal secondo titolo di fila, impedendo al, che non ha assolutamente saputo tenere testa a questi ritmi martellanti, di lottare concretamente per il titolo di

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aveva già raggiunto altre due volte quota 9 vittorie, ma la tanto agognata doppia cifra gli è stata impedita in passato da. Oltre al record assoluto dei successi consecutivi, vincere a Pamplona controsignificherebbe mantenere vivo il sogno gigantesco di finire laa quota. È un'impresa sportiva difficilissima, che il club catalano ha raggiunto una volta sola in tutta la sua leggendaria storia. Era la stagione, un'annata indimenticabile vissuta con Titoe Jordiin panchina.