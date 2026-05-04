Dopo dieci minuti dall'inizio della partita del Real Madrid, Ferland Mendy si è nuovamente accasciato a terra toccandosi l'anca dopo un tentativo di recupero difensivo terminando ancora una volta la stagione in anticipo. Con gli infortuni di Carvajal e Mendy, il Real ha subito 57 infortuni in questa stagione. Aggiungendoli a quelli della scorsa stagione, si arriva a 120 infortuni subiti dal club negli ultimi due anni. Arrivato a Madrid nel 2019 dal Lione, con i Blancos ha collezionato 210 presenze, ma dal 2022 è stato tormentato dai problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per la maggior parte del tempo.

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SIVIGLIA, SPAGNA - 26 APRILE: Ferland Mendy del Real Madrid lascia il campo dopo aver riportato un infortunio durante la finale di Copa del Rey tra FC Barcelona e Real Madrid presso lo Stadio de La Cartuja il 26 aprile 2025 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Mendy, un talento bloccato dagli infortuni

L'infortunio subito nell'ultima finale diha tenuto il terzino sinistro lontano dai campi di calcio fino alla sfida diaddel. Il suo impiego stagionale, finora, ammonta a un totale discatenando l'allarme di tutto l'ambiente per il gran numero di infortuni che hanno colpito la squadra nelle ultime due stagioni.

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La storia degli infortuni del francese è devastante, ma è solo un altro esempio in una squadra afflitta da un problema che non può più essere considerato una casualità e alla quale bisognerebbe trovare una soluzione. La carriera di Ferland Mendy è profondamente segnata da una fragilità fisica che contrasta con la sua straordinaria forza atletica, a partire dal drammatico episodio vissuto a soli quattordici anni.

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In quel periodo,accompagnata da un'infezione, il giocatore rischiò l'amputazione della gamba e trascorse diversi mesi in sedia a rotelle, dovendo imparare nuovamente a camminare prima ancora di poter sognare il ritorno in campo.

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