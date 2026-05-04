Ferland Mendy ha subito l'ennesimo infortunio in carriera, il quinto di questa stagione concludendo con solo 9 presenze tra tutte le competizioni
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Dopo dieci minuti dall'inizio della partita del Real Madrid, Ferland Mendy si è nuovamente accasciato a terra toccandosi l'anca dopo un tentativo di recupero difensivo terminando ancora una volta la stagione in anticipo. Con gli infortuni di Carvajal e Mendy, il Real ha subito 57 infortuni in questa stagione. Aggiungendoli a quelli della scorsa stagione, si arriva a 120 infortuni subiti dal club negli ultimi due anni. Arrivato a Madrid nel 2019 dal Lione, con i Blancos ha collezionato 210 presenze, ma dal 2022 è stato tormentato dai problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per la maggior parte del tempo.
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Mendy, un talento bloccato dagli infortuniL'infortunio subito nell'ultima finale di Copa del Rey ha tenuto il terzino sinistro lontano dai campi di calcio fino alla sfida di Champions League ad Atene del 26 novembre. Il suo impiego stagionale, finora, ammonta a un totale di 448 minuti scatenando l'allarme di tutto l'ambiente per il gran numero di infortuni che hanno colpito la squadra nelle ultime due stagioni.
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La storia degli infortuni del francese è devastante, ma è solo un altro esempio in una squadra afflitta da un problema che non può più essere considerato una casualità e alla quale bisognerebbe trovare una soluzione. La carriera di Ferland Mendy è profondamente segnata da una fragilità fisica che contrasta con la sua straordinaria forza atletica, a partire dal drammatico episodio vissuto a soli quattordici anni.
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