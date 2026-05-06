L’Arsenal conquista la finale di Champions League dopo aver battuto l’Atletico Madrid, ma a far discutere sono soprattutto i festeggiamenti al termine della partita. Un entusiasmo che non è passato inosservato, in particolare agli occhi di Wayne Rooney, che ha espresso un giudizio piuttosto critico.

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Rooney contro l'Arsenal, l'attacco dell'ex Manchester United

Al triplice fischio, i giocatori guidati da Mikel Arteta si sono lasciati andare a celebrazioni intense davanti ai propri tifosi: salti, cori e scene di grande gioia per un traguardo storico, visto che si tratta solo della seconda finale europea nella storia del club. Tuttavia, secondo l’ex attaccante inglese, l’entusiasmo sarebbe stato eccessivo.

Wayne Rooney blasts Mikel Arteta & Arsenal for 'over-celebrating' Champions League final berth 🫣🤔



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“Meritano di essere in questa posizione ma non l'hanno ancora vinta. Penso che i festeggiamenti siano un po' troppo. Festeggiate quando vincete”. Ha dichiarato Rooney, criticando apertamente l’atteggiamento dei Gunners dopo la qualificazione. Le parole dell’ex stella del Manchester United hanno acceso il dibattito, dividendo tifosi e addetti ai lavori tra chi condivide la sua visione e chi, invece, difende il diritto della squadra di celebrare un risultato importante.

A fare da contraltare alle critiche è intervenuto anche l’ex tecnico dell’Arsenal, Arsène Wenger, che ha offerto una lettura più equilibrata della situazione. “Sulle due sfide, non c'è dubbio che l'Arsenal sia stata la squadra migliore. Festeggiano bene stasera, questo è normale, ma vorresti di più che si concentrassero già sulla finale e sulla prossima partita. Il festeggiamento è meritato, la felicità è assolutamente normale, ma ora il prossimo passo è andare in finale e vincerla”.

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Rooney non è nuovo a queste dichiarazioni, l'ex attaccante in passato si era già schierato contro l'Arsenal, questa volta però non c'entrano schemi e tattica. Proprio per questo motivo sui social nelle ultime ore è stato bersagliato da tanti tifosi dei Gunners che non si sono risparmiati.