Da quando Michael Carrick ha preso il timone del Manchester United, pochissime squadre in Europa hanno performato come i red devils. Molti dei giocatori svalorizzati dall'era Ruben Amorim sono stati rimessi al centro del progetto e hanno condotto la squadra alla qualificazione in Champions League. Abbandonato il 3-4-2-1 infruttuoso del tecnico portoghese, l'ex bandiera del club ha deciso per un pragmatico 4-2-3-1 in cui ognuno ha saputo ritrovare il proprio ruolo e le sue vecchie qualità. I casi più eclatanti sono Kobbie Mainoo, ad un passo dalla cessione invernale e dal non rinnovo e Matheus Cunha, prelevato di Wolves in estate per una cifra record e poco considerato dall'ex Lisbona. Tuttavia, tra chi ha ritrovato ed elevato la sua dimensione in campo c'è anche il capitano e numero 8 Bruno Fernandes. Da trequartista centrale, il nazionale portoghese ha dominato il campionato, portandosi già un premio a casa.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 3 MAGGIO: Bruno Fernandes del Manchester United reagisce durante la partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool all'Old Trafford il 3 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

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Le nuove fortune di Bruno Fernandes

🚨🎙️Ian Wright on Bruno Fernandes winning the FWA (Football Writers' Association) Player of the Year Award.



Talk about how Declan rice performance was good as well and talk about how it doesn’t come as a surprise as Bruno Fernandes won it.



“Bruno Fernandes winning the FWA… pic.twitter.com/w2dyC4SaAn — Lemon (@Lemonbriz) May 8, 2026

Il capitano del Manchester United ha infatti vinto il trofeo di Calciatore dell'Anno dalla FWA, ovvero Football Writers' Association. La sua stagione da (finora) 8 reti e 19 assist (superato Beckham a 18, ma ancora dietro ai 20 di Henry e KDB) ha convinto il 45% dell'associazione (900 iscritti) ad assegnargli il riconoscimento individuale. Al secondo posto delle votazioni si è classificato Declan Rice, centrocampista dell'Arsenal e al terzo l'attaccante norvegese Erling Haaland, in forza al Manchester City. Il premio non andava ad un giocatore del Manchester United dal 2010, quando a trionfare fu la leggende Wayne Rooney.

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Il corrispettivo femminile è andato all'attaccante citizen Khadija Bunny Shaw. I trofei verranno consegnati il 19 maggio durante la cena di premiazione. A proposito dei due calciatori, ha parlato il presidente della FWA, ovvero John Cross: "Entrambi hanno avuto un'influenza determinante nelle rispettive squadre. Sono anche degli ottimi esempi e modelli da seguire in questo sport. Inoltre Bruno è sulla buona strada per battere i record e ci ha entusiasmato con la sua abilità".

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