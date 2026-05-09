Il capitano del Manchester United si è portato a casa il primo riconoscimento stagionale: la sua straordinaria qualità offensiva ha convinto l'associazione dei giornalisti inglesi ad assegnarli il premio
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Da quando Michael Carrick ha preso il timone del Manchester United, pochissime squadre in Europa hanno performato come i red devils. Molti dei giocatori svalorizzati dall'era Ruben Amorim sono stati rimessi al centro del progetto e hanno condotto la squadra alla qualificazione in Champions League. Abbandonato il 3-4-2-1 infruttuoso del tecnico portoghese, l'ex bandiera del club ha deciso per un pragmatico 4-2-3-1 in cui ognuno ha saputo ritrovare il proprio ruolo e le sue vecchie qualità. I casi più eclatanti sono Kobbie Mainoo, ad un passo dalla cessione invernale e dal non rinnovo e Matheus Cunha, prelevato di Wolves in estate per una cifra record e poco considerato dall'ex Lisbona. Tuttavia, tra chi ha ritrovato ed elevato la sua dimensione in campo c'è anche il capitano e numero 8 Bruno Fernandes. Da trequartista centrale, il nazionale portoghese ha dominato il campionato, portandosi già un premio a casa.
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Le nuove fortune di Bruno Fernandes
🚨🎙️Ian Wright on Bruno Fernandes winning the FWA (Football Writers' Association) Player of the Year Award.— Lemon (@Lemonbriz) May 8, 2026
Talk about how Declan rice performance was good as well and talk about how it doesn’t come as a surprise as Bruno Fernandes won it.
“Bruno Fernandes winning the FWA… pic.twitter.com/w2dyC4SaAn
Il capitano del Manchester United ha infatti vinto il trofeo di Calciatore dell'Anno dalla FWA, ovvero Football Writers' Association. La sua stagione da (finora) 8 reti e 19 assist (superato Beckham a 18, ma ancora dietro ai 20 di Henry e KDB) ha convinto il 45% dell'associazione (900 iscritti) ad assegnargli il riconoscimento individuale. Al secondo posto delle votazioni si è classificato Declan Rice, centrocampista dell'Arsenal e al terzo l'attaccante norvegese Erling Haaland, in forza al Manchester City. Il premio non andava ad un giocatore del Manchester United dal 2010, quando a trionfare fu la leggende Wayne Rooney.
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Il corrispettivo femminile è andato all'attaccante citizen Khadija Bunny Shaw. I trofei verranno consegnati il 19 maggio durante la cena di premiazione. A proposito dei due calciatori, ha parlato il presidente della FWA, ovvero John Cross: "Entrambi hanno avuto un'influenza determinante nelle rispettive squadre. Sono anche degli ottimi esempi e modelli da seguire in questo sport. Inoltre Bruno è sulla buona strada per battere i record e ci ha entusiasmato con la sua abilità".
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