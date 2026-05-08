Sarà dunque PSG-Arsenal la finale di Champions League di questa stagione. Un esito non imprevedibile a ottobre, considerando che i francesi sono gli iridati nel torneo europeo e gli inglesi stavano dominando la Premier League. Col tempo le cose sono un po' cambiate e se i parigini hanno rafforzato il loro status di contender, in Ligue 1 e in Europa, i gunners hanno piano piano perso i loro punti di forza, trasformandosi in una squadra dall'attacco prevedibile. Il PSG ha superato il Bayern Monaco per accedere all'ultimo atto della Coppa, dimostrando di essere la squadra più in forma del momento. Col campionato francese in cassaforte, forse già ufficiale nel weekend, la squadra di Luis Enrique può permettersi un turnover ancora più sfrenato in queste settimane di attesa. Roccioso in difesa e fluido in attacco, il Paris Saint-Germain è il favorito indiscutibilmente per tutti, o forse no...

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 6 MAGGIO: Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain controlla il pallone durante la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern Monaco e Paris Saint-Germain alla Football Arena di Monaco il 6 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

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La previsione Opta per PSG-Arsenal

Arsenal are the 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞𝐬 to win the Champions League final, according to Opta Analyst. 📊



Who do 𝙮𝙤𝙪 think is coming out on top in Budapest? 🤔 pic.twitter.com/lEEmgRa1do — Football Insider (@footyinsider247) May 7, 2026

L'Arsenal viene da un momento particolare della sua annata. Ha sconfitto l'Atletico Madrid di Diego Simeone ma allo stesso tempo ha anche riguadagnato la testa della Premier League. Solo due settimane fa c'era chi gridava al fallimento per i gunners, eppure oggi sono in corsa per un doblete storico. In campionato, la squadra di Mikel Arteta è padrona del proprio destino e utilizzerà queste settimane per preparare al meglio una finale da underdog.

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Eppure, non tutti scelgono l'Arsenal come elemento debole del match europeo. Il modello informatico e statistico di Opta ha optato per i londinesi come vincitori del torneo. Col 55,77% di probabilità di vittoria, Mikel Arteta potrebbe alzare un trofeo storico. L'Arsenal è la squadra preferita del sistema di dati e statistiche di Opta dall'inizio della fase ad eliminazione diretta Champions League. Contro il Cholo aveva il 73,4% di possibilità di passare, al contrario del PSG che già nella sfida contro il Bayern aveva una probabilità passa: 38,72%.

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