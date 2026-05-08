Luis Enrique ha organizzato una cena con tutto il blocco squadra, salvo poi non presentarsi e lasciare al centro il gruppo
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Il clima all'interno dello spogliatoio del PSG è da sempre uno degli argomenti più dibattuti, ma l'ultima mossa di Luis Enrique ha sorpreso tutti, spostando l'attenzione dai campi d'allenamento di Poissy a uno dei locali più esclusivi nel cuore di Parigi. Il tecnico asturiano, noto per il suo carattere forte e le sue decisioni spesso controcorrente, ha infatti organizzato una cena di squadra in un rinomato e lussuosissimo ristorante della capitale francese, invitando l'intero gruppo squadra e i membri dello staff. Tuttavia, quando la serata è entrata nel vivo si è scoperto che Luis Enrique non si sarebbe presentato alla cena che lui stesso aveva organizzato.
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L'idea di Luis EnriqueA prima vista, questa assenza improvvisa potrebbe sembrare una grave mancanza di rispetto o un segnale di distacco verso i suoi stessi giocatori. In realtà, dietro questa scelta così curiosa si nasconde una mossa molto intelligente per migliorare l'unione del gruppo. L'obiettivo principale di Luis Enrique era quello di fare un vero e proprio team building, ma in un modo del tutto originale. Lasciando i giocatori completamente da soli, l'allenatore ha voluto dare loro un messaggio di immensa fiducia. Questo modo speciale di gestire le risorse umane dimostra quanto il tecnico tenga a creare un ambiente sereno e familiare. Invece di imporre la sua figura, ha fatto un passo indietro per lasciare che il gruppo diventasse il vero e unico protagonista della serata.
Il momento del PSG
In un momento cruciale della stagione, con la finale di Champions League e la volata finale in Ligue 1 alle porte, la creazione di un blocco granitico tra i giocatori diventa fondamentale per ambire a tutti i traguardi.
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