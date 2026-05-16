Il Liverpool, campione in carica della scorsa Premier League, sta vivendo una stagione che rischia di entrare nella storia, ma dalla parte sbagliata. I numeri raccolti nelle ultime settimane raccontano infatti di un crollo verticale della squadra guidata da Arne Slot, arrivato ad Anfield con il difficile compito di raccogliere l'eredità lasciata da Jurgen Klopp, nonché uno dei migliori allenatori della storia dei Reds. A due giornate dal termine del campionato, il Liverpool non ha solo abbandonato da diverse settimane la corsa al titolo in via definitiva, ma si ritrova tutt'ora a guardarsi le spalle per un posto in Champions League.

Il record negativo di ko: superato Benitez

La statistica più pesante riguarda il numero della sconfitte stagionali: con la brutta sconfitta per 4-2 contro l', il Liverpool ha raggiunto quotaconsiderando tutte le competizioni, peggiorando il precedente record negativo recente detenuto danella stagione, con 19 sconfitte complessive. In campionato, sono state invece toccate le 12 sconfitte, triplicando quelle della passata stagione, appena 4. I Reds non perdevano cosi tante partite indal campionato 2011/12, una delle annate più complicate del periodo post Benitez.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 26 NOVEMBRE 2025: Arne Slot, allenatore del Liverpool, durante la sconfitta dei Reds in Champions League contro il PSV Eindhoven ad Anfield. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Difesa crollata: numeri da retrocessione per il Liverpool di Slot

Uno degli aspetti più sorprendenti della crisi riguarda la stranamente la, storicamente uno dei punti di forza del Liverpool, non il Tallone D'Achille. I Reds hanno infatti subitoin Premier League, un dato che non si registrava addirittura dalla stagione: peggio, hanno fatto soltanto cinque squadre del campionato, molte delle quali coinvolte nellacome Leeds, Tottenham, West Ham, Burnley e Wolves, tutte dal quattordicesimo all'ultimo posto.

Il calo di rendimento di uomini chiave come Van Dijk e Alisson hanno inciso pesantemente, ma il problema appare soprattutto collettivo, con una squadra in sofferenza perenne della pressione avversaria.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 15 MARZO: Virgil van Dijk durante la gara di Premier League tra Liverpool e Tottenham Hotspur . (Foto di Carl Recine/Getty Images)

I 59 punti: il dato che fa più rumore

Champions in bilico e fiducia ai minimi termini

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A due giornate dal termine, il Liverpool di Slot ha raccolto appenain 37 partite: un bottino mai cosi basso dalla stagione, ultima annata prima dell'esplosione del ciclo vincente targato Jurgen Klopp. La sensazione è perciò quella di un clubdal vuoto lasciato dall'allenatore tedesco, che sta continuando ad incidere sul campo ma anche sulla testa dei calciatori.era stato scelto proprio per riprendere da dove l'ex tecnico aveva concluso, con in mano una formazione forte e vincente, ma per l'attuale allenatore il salto in Premier League si è rivelato immediatamente unmolto più duro rispetto all'Eredivisie, dove prima allenava il Feyenoord.La classifica parla chiaro e dice che il Liverpool è tutt'altro che al sicuro per la qualificazione in Champions League: il, autore di una stagione straordinaria, si trova infatti a soli quattro punti di distanza e in periodo di forma straordinario, con 16 risultati utili consecutivi e imbattuto dallo scorso 3 gennaio. Uno scenario perciò che non fa che aumentare ulteriormente lain tutto l'ambiente Reds, oltre che la già nota aria pesante presente all'interno delloSecondo le diverse indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, all'interno della squadra starebbe crescendo ildopo una stagione altamente deludente e le recenti prestazioni avrebbero incrinato anche le poche certezze della squadra, oltre che la fiducia nel progetto tecnico di Slot, non più cosi

D'altronde si sapeva che ricostruire l'identità lasciata in eredità da Klopp non sarebbe stato semplice, ma ora il Liverpool si ritrova a dover salvare a tutti i costi la propria stagione fino all'ultima giornata, prima di decidere se intervenire sulla panchina, oltre che sul mercato.

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