Il futuro di Arne Slot sulla panchina del Liverpool sembra ormai tracciato. L'allenatore olandese ha infatti confermato le proprie sensazioni riguardo la possibile riconferma sulla panchina dei Reds in vista della prossima stagione, nonostante un'annata decisamente più complicata rispetto alla precedente.

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Le parole di Slot

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico delha confermato di sentire la fiducia del club sulla sua possibile permanenza alla guida degli Scousers: "Se resterò sulla panchina del? Non credo di poter decidere da solo. Ho un contratto con questo club, e a giudicare da tutte le discussioni avute fin qui, credo di sì, questa è la mia opinione".

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: Rio Ngumoha del Liverpool interagisce con Arne Slot, allenatore del Liverpool, dopo aver lasciato il campo durante la partita di Premier League tra Liverpool e Chelsea ad Anfield il 9 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Continuando, Arne Slot ha parlato della stagione che sta per concludersi riconoscendo anche le critiche ricevute: "Se una squadra o un tecnico non fa una stagione migliore rispetto alla precedente... la quale non è stata sicuramente eccezionale, è normale che arrivino le critiche. Tutti ne abbiamo ricevute. È così che funzionano le cose al giorno d'oggi, se non si vince il campionato".

🚨✅ Arne Slot: “I have every reason to believe I WILL be the Liverpool manager next season”.



“The plans for next season have been made, talks ONGOING between the club and new players and I am INVOLVED in that”. pic.twitter.com/L0EA6ABIba — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026

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La stagione del Liverpool

La mancata difesa del titolo in Premier League e i zero trofei in stagione sono stati certamente i due fattori che hanno iniziato a mettere in discussione il futuro didopo la grande cavalcata della scorsa stagione. Sulle rive del(sponda rossa), non c'è più la stessa "magia" di 365 giorni fa e tanti tifosi hanno iniziato a puntare il dito proprio contro l'allenatore olandese.

I rumors parlavano addirittura di un possibile arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei Reds, voce di corridoio successivamente smentita dalla fiducia del club inglese nei confronti del tecnico olandese, secondo le principali testate britanniche, e dalle parole dello stesso Slot.

Il Liverpool, adesso, si prepara a chiudere la stagione senza aver neppure provato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e, con ogni probabilità, continuerà il processo di "svecchiamento" della rosa iniziato la scorsa estate, in attesa di capire se la società metterà effettivamente al centro del progetto ancora il fautore dello Slot-Ball.

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