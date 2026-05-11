Il centrocampista scozzese vuole continuare l’avventura con il Bologna, ma in caso di addio guarda soprattutto a Premier e Serie A.

Giammarco Probo
Bologna FC 1909 v Torino FC - Serie A

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Nel corso dell’intervista concessa a TuttoMercatoWeb, Bill McMurdo, procuratore di Ferguson, ha affrontato i temi legati al futuro del centrocampista del Bologna e alla situazione contrattuale del giocatore, attualmente vincolato al club fino al 30 giugno 2028 con opzione per il prolungamento. L’agente ha lasciato aperti diversi scenari, dalla permanenza in rossoblù fino all’eventualità di valutare nuove opportunità qualora dovessero arrivare proposte di alto livello.

Ferguson

AS Roma v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg
ROMA, ITALIA - 19 MARZO: Lewis Ferguson del Bologna festeggia dopo la vittoria della sua squadra nella partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra AS Roma e Bologna FC 1909 allo Stadio Olimpico il 19 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

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Le dichiarazioni dell'agente di Ferguson

IL POSSIBILE RINNOVO DEL GIOCATORE - "Ferguson ha ancora due anni di contratto. A breve ci incontreremo con la società per valutare se desiderano offrirgli un prolungamento di contratto o se preferiscono lasciarlo scadere".

LE POSSIBILI SFIDE DELLA PREMIER E SERIE A - "Lewis si merita un grande club, centrocampista totale. Lui vuole giocare al massimo livello possibile e continuare a crescere nella sua carriera. Prenderebbe in considerazione offerte da qualsiasi con Italia e Inghilterra come priorità. Lui ora è felice qui, questo posso dirlo, in futuro vedremo cosa succederà".

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L'importanza del capitano per il Bologna

Da quando è arrivato al Bologna nell’estate del 2022, Lewis Ferguson è diventato uno dei punti di riferimento della squadra rossoblù grazie a leadership, intensità e capacità d’inserimento. Lo scozzese ha avuto un ruolo centrale nella crescita del Bologna tra campionato ed Europa, conquistando anche la fascia da capitano. In Serie A ha collezionato oltre 100 presenze con 15 gol e 4 assist, numeri importanti per un centrocampista, mentre nella stagione 2023/24 è stato tra i protagonisti della storica qualificazione in UEFA Champions League.

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