Il Bologna ha rinnovato un giocatore che ha fatto la differenza e che vuole continuare a farla: si tratta di Lewis Ferguson, centrocampista classe '99, che è arrivato nel club rossoblù il 12 luglio del 2022 e che ora resterà almeno fino al 2028; presumibilmente anche fino al 2029 perché volendo la società potrà usufruire dell'opzione per un altro anno. Nella scorsa stagione, con Thiago Motta, lo scozzese ha contribuito in maniera importante con i suoi 6 gol alla conquista del posto in Champions League e vuole far bene anche in questa nuova esperienza, con la guida di Vincenzo Italiano. Di fatto, a tenerlo lontano dal campo per 6 mesi e fino a questi ultimi giorni, è stato soltanto l'infortunio al ginocchio. Il Bologna l'ha aspettato e lo ha seguito scrupolosamente: la squadra non ha nessuna intenzione di rinunciare a lui e alle sue qualità calcistiche.

Il Bologna rinnova Ferguson

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampistaper il prolungamento del contratto".

Poi il club rossoblù, tramite il suo profilo ufficiale 'X', ha anche diffuso la nota ufficiale e per l'occasione ha aggiunto: "Ufficiale: Lewis Ferguson resta in rossoblù fino al 2028".