Bologna, Karlsson: “Mi piace molto Italiano! Possiamo puntare all’Europa”

Jesper Karlsson , centrocampista del Bologna , ha condiviso le sue riflessioni sulla stagione in corso e sul suo rapporto con l'allenatore Vincenzo Italiano in un'intervista al Corriere di Bologna.

Karlsson ha parlato molto positivamente di Vincenzo Italiano , sottolineando la sua personalità e il suo stile di allenamento: "Mi piace davvero tanto, sia come tecnico che come persona. È una fonte di energia, è molto empatico e genuino: se ha qualcosa da dirti, te lo dice direttamente. Parla molto, ti spiega sempre il suo pensiero e ti dà riscontri concreti. Per quanto riguarda il suo sistema di gioco, mi trovo bene in questa posizione. È un ruolo che mi permette di esprimermi al meglio. Rispetto a Motta , Italiano chiede un tipo di lavoro completamente diverso agli esterni".

"L'Europa è alla nostra portata"

Sull'obiettivo di qualificarsi per le competizioni europee, Karlsson è ottimista: "Penso che l'Europa sia alla nostra portata. Dopo un inizio difficile, ora siamo più compatti e consapevoli del nostro potenziale come squadra. Riguardo alla fase difensiva, non credo che stia andando così male. Magari, visto da fuori, sembra che debba migliorare, ma per me non è una specialità e sicuramente posso fare meglio".