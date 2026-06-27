Gerry Cardinale si prende la scena e assume il controllo totale della governance rossonera, ponendosi come l'unico e assoluto punto di riferimento al vertice del Milan. In una fase di profonda transizione societaria, il numero uno di RedBird ha deciso di accentrare su di sé le decisioni più importanti, a partire dalla scelta strategica del nuovo Amministratore Delegato. Questa mossa riflette la volontà del tycoon americano di guidare in prima persona il destino del club, supervisionando direttamente le linee guida finanziarie e le operazioni del prossimo calciomercato estivo.

MILANO, ITALIA - 11 APRILE: il proprietario dell'AC Milan Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic partecipano alla partita di prima tappa dei quarti di finale di UEFA Europa League 2023/24 tra AC Milan e AS Roma allo Stadio Giuseppe Meazza l'11 aprile 2024 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

La centralità di Cardinale emerge non solo nella gestione della burocrazia societaria, ma soprattutto nella pianificazione del nuovo corso sportivo del Milan. Intervenendo in prima linea per dettare i tempi e le modalità del mercato, la proprietà intende dare una netta impronta personale al futuro del Milan, garantendo che ogni mossa rispetti i parametri di sostenibilità e competitività da lui tracciati e riducendo al minimo i passaggi intermedi nella catena di comando. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>