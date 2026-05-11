La penultima giornata di Bundesliga è terminata. Il 33esimo turno del campionato tedesco ha dato nuovi verdetti, ma ha anche aperto nuovi scenari per diverse squadre. Tutto ancora apertissimo per quanto riguarda l'ultimo posto valido per la Champions League e per quello di Conference. Ma soprattutto è ancora tutto da decidere in zona retrocessione. Ecco come cambia la classifica della Bundesliga dopo i risultati della penultima giornata.

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Bundesliga, la lotta per Champions ed Europa League

La parte alta di classifica rimane immutata fino alla terza posizione. Il, laureatosi campione con largo anticipo, ha sconfitto per 0-1 il Wolfsburg portandosi a 86 punti. Secondo posto matematico per il, ottenuto grazie al rocambolesco 3-2 sull'Eintracht Francoforte nell'anticipo di giornata. L'altro posto Champions per ora garantito è quello del, che con il 2-1 sul St. Pauli sale a 65 punti.

Tutto ancora da decidere per l'ultimo posto per la massima competizione europea. A quota 61 si trovano sia Stoccarda sia Hoffenheim. I primi hanno conseguito un importante successo per 3-1 nello scontro diretto con il Bayer Leverkusen. I secondi anche hanno vinto, superando 1-0 il Werder brema. Proprio il Leverkusen, invece, perde importante terreno, rimanendo fermo a 58 e compromettendo la qualificazione.

STUTTGART, GERMANY - MAY 09: Deniz Undav del VfB Stoccarda celebra il terzo gol della sua squadra durante la partita di Bundesliga tra Vfb Stoccarda e Bayer 04 Leberkusen all'MHP Arena il 9 maggio a Stoccarda, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Conference League e squadre già salve

Tutto è apertissimo anche per quello che è l'unico posto in Conference. Al momento è occupato dalcon 44 punti, ma bisogna tenere conto della finale di Europa League che deve ancora giocare e che vincendo lo porterebbe diretto in Champions League. A quota 43 si trovano invece. La squadra di Francoforte come visto ha perso, mentre la seconda ha superato con un 3-1 il Borussia Mönchengladbach.

Le squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato sono sei: il Mainz a 37 punti e uscito sconfitto nella gara casalinga con l'Union Berlino per 1-3. Sempre a 37 si trova l'Amburgo che ha invece vinto per 3-2 contro il Friburgo. Segue a 36 l'Union Berlino, a 35 il Mönchengladbach, a 32 Colonia e Werder Brema.

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La lotta per la salvezza

Gli ultimi tre posti sono invece ancora tutti da decidere, ma quel che è certo è che nessuna delle tre squadre in zona rossa può più ottenere la salvezza diretta. L'unica chance di rimanere in Bundesliga è quella di vincere il playoff/playout con la terza di 2. Bundesliga. A rendere il tutto più avvincente è il fatto che tutte e tre sono a quota 26 punti e che proprio all'ultima giornata si giocherà uno scontro diretto.

Al momento, il 16esimo posto è occupato dal Wolfsburg, che poco ha potuto con il Bayern. Segue poi l'Heidenheim, che grazie all'1-3 sul Colonia si è dato la possibilità di lottare fino all'ultimo per la permanenza. L'ultimo posto è infine occupato dal St. Pauli. All'ultimo turno proprio la squadra di Amburgo sarà impegnata nello scontro diretto menzionato con il Wolfsburg, con il vantaggio di giocare in casa.

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