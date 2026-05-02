Domenica 3 maggio 2026, alle ore 15:30, il campionato di Bundesliga entra nella sua fase decisiva con la 32ª giornata. Tra le partite in programma c’è anche la delicata sfida tra St.Pauli e Mainz, due squadre che arrivano all’appuntamento con motivazioni molto diverse ma con ancora qualcosa da giocarsi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ST.PAULI-MAINZ CLICCA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il momento del St. Pauli è estremamente complicato. La sconfitta contro l’Heidenheim ha riaperto completamente la corsa salvezza, lasciando i padroni di casa in una posizione pericolosa. Il sedicesimo posto, che significherebbe spareggio, è al momento l’unico appiglio concreto, ma il trend negativo preoccupa: la vittoria manca ormai da fine febbraio e la squadra sembra aver perso certezze.

Il Mainz, invece, vive una situazione più tranquilla in classifica, ma arriva da una partita difficile da spiegare. Dopo essere stato avanti 3-0 contro il Bayern Monaco, ha subito una rimonta clamorosa fino al 3-4 finale. Un colpo duro dal punto di vista mentale, ma che non cambia troppo gli obiettivi: la salvezza è vicina e resta la possibilità di chiudere tra le prime dieci.

Le probabili formazioni di St.Pauli-Mainz

Il St. Pauli dovrebbe disporsi con un 3-4-2-1: Vasilj in porta, difesa a tre formata da Andō, Wahl e Mets. Sugli esterni agiranno Saliakas e Pyrka, mentre in mezzo al campo spazio a Smith e al capitano Irvine. Sulla trequarti Sinani e Metcalfe avranno il compito di supportare Hountondji, riferimento offensivo.

Il Mainz risponde con un 3-5-2 più strutturato: Batz tra i pali, linea difensiva con da Costa, Posch e Kohr. A centrocampo ampiezza garantita da Caci e Mwene, con Nebel, Sano e Amiri a gestire il gioco centrale. In avanti la coppia Becker-Tietz.

St.Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Andō, Wahl, Mets; Saliakas, Smith, Irvine (c), Pyrka; Sinani, Metcalfe; Hountondji.

Mainz 05 (3-5-2): Batz; da Costa, Posch, Kohr; Caci, Nebel, Sano, Amiri (c), Mwene; Becker, Tietz.

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