Nato nel 1997 a Concordia, Marcos Senesi ha iniziato la sua carriera professionistica nel San Lorenzo, club con il quale ha messo in mostra fin da giovane un'ottima personalità e una spiccata leadership difensiva. Le sue prestazioni nel campionato argentino hanno attirato l'attenzione degli osservatori europei, portandolo nel 2019 a trasferirsi al Feyenoord, nel massimo campionato olandese. In Olanda ha compiuto un importante salto di qualità, diventando il pilastro della squadra di Rotterdam e dimostrando di essere pienamente portato per i maggiori palcoscenici continentali, riuscendo a raggiungere la finale di Conference League nel 2022, persa 1-0 contro la Roma. Il suo rendimento costante gli ha permesso di compiere un ulteriore passo in avanti con il passaggio in Premier League al Bournemouth.

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LEEDS, INGHILTERRA - 27 SETTEMBRE: Andoni Iraola, allenatore dell'AFC Bournemouth, stringe la mano a Marcos Senesi dell'AFC Bournemouth dopo la partita di Premier League tra Leeds United e Bournemouth a Elland Road il 27 settembre 2025 a Leeds, Inghilterra. (Foto di Ed Sykes/Getty Images)

Addio Marcos Senesi, l'annuncio ufficiale del Bournemouth e del calciatore

Attraverso una nota ufficiale, la società ha sottolineato come il centrale sia stato una figura chiave in uno dei periodi più vincenti nella storia del club, ricordando in particolare il suo contributo fondamentale nel raggiungere il record storico di 56 punti in Premier League e, forse, anche la Champions League: ", ponendo fine a quattro anni memorabili sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Dal suo arrivo dal Feyenoord nel 2022, il difensore centrale è stato una figura chiave in uno dei periodi di maggior successo nella storia del club. Presenza autorevole al centro della difesa, ha collezionato 124 presenze con i Cherries e ha svolto un ruolo importante nell’aiutare il club a consolidare il proprio posto in Premier League".

Anche il difensore argentino ha parlato al sito ufficiale del club, ecco le sue dichiarazioni: "Dal primo giorno in cui sono arrivato in questo club, mi sono sentito a casa. Sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto negli ultimi quattro anni e sono grato per il supporto che i tifosi mi hanno sempre dato. L’AFC Bournemouth avrà sempre un posto speciale per me ricorderò il mio periodo passato qui con grande affetto. Per ora, ci sono ancora due grandi partite da giocare in questa stagione e non vedo l’ora di scoprire cosa potremo ancora raggiungere insieme".

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Su di lui ora si fanno sotto ildi, con la quale il difensore avrebbe trovato un accordo verbale, e ildiche ha come obiettivo quello di rinforzare la difesa per la prossima stagione.

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