Christian Pulisic ha vissuto una stagione complessa al Milan, caratterizzata da alti e bassi che ne hanno condizionato la continuità di rendimento. L’esterno offensivo ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici e piccoli infortuni che lo hanno spesso tenuto lontano dalla miglior condizione, limitandone l’impatto nelle partite più importanti. Nonostante le difficoltà, ha continuato a lavorare per ritrovare brillantezza e ritmo, mostrando a tratti la sua qualità e la capacità di incidere. Una stagione segnata quindi dalla ricerca di stabilità, con l’obiettivo di tornare pienamente decisivo. Il talentuoso calciatore ha parlato a Espn.com dal ritiro con la Nazionale USA, fissando così la strada per il futuro.

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Le dichiarazioni di Pulisic

"Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi, non fa per me questa cosa. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto fare molto meglio ed è stato un periodo difficile per la nostra squadra, ma sono stato fermato da diversi problemi e infortuni. È stato un periodo difficile per me, ed è a questo che si riduce tutto. Ovviamente sono dispiaciuto, ma ora devo guardare avanti".

IL MODO DI ALLENARSI - "Non ho cambiato il mio modo di allenarmi, il mio modo di prepararmi, né il modo in cui continuo ad andare avanti e a cercare di migliorare ogni giorno. Lo faccio ancora ogni giorno ed è per questo che posso tenere la testa alta e guardare avanti".

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Christian Pulisic del Milan sconsolato dopo la partita di Serie A tra Milan e Cagliari Calcio allo stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Le statistiche dello statunitense in questa stagione

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in questa stagione ha confermato il suo ruolo di giocatore chiave nel reparto offensivo, contribuendo con gol, assist e giocate decisive soprattutto nei momenti in cui è stato disponibile con continuità.Il suo rendimento, però, è stato condizionato da alcuni stop fisici che ne hanno ridotto il minutaggio e l’impatto complessivo. Proprio la sua assenza si è fatta sentire in diverse fasi della stagione, con la squadra che ha faticato a mantenere la stessa incisività e imprevedibilità negli ultimi metri senza il suo contributo tra le linee e in fase di finalizzazione.

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