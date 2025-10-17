Christian Pulisic, attaccante del Milan di Massimiliano Allegri, ha subito una lesione muscolare: ecco le sue condizioni e quali partite salterà

Giorgio Trobbiani 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 16:02)

Christian Pulisic, attaccante del Milan di Massimiliano Allegri, ha accusato un problema muscolare con la sua nazionale, gli Stati Uniti, e dovrà saltare alcune gare della squadra rossonera reduce dal pareggio a Torino in casa della Juventus e che si prepara ad un nuovo tour de force prima della prossima sosta.

Milan, c'è lesione per Pulisic: i tempi di recupero ed il possibile ritorno in campo — L'esito degli esami di oggi ha confermato la situazione che in molti temevano. Ecco la nota rilasciata attraverso i media da parte del club rossonero: "La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Christian Pulisic ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore statunitense del Milan verrà rivalutato tra circa dieci giorni". Un infortunio che quindi mette nei guai Massimiliano Allegri e il Milan per almeno due settimane, ma è molto più probabile che lo stop vada fino a 21 giorni.

Domenica sera Pulisic non farà parte della sfida di San Siro fra il Milan e la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli. Questa è solo la prima gara che il calciatore americano non giocherà. Poi, venerdì 24 ottobre, Pulisic sicuramente non prenderà parte al match contro il Pisa, ancora una volta al Meazza. Estremamente improbabile, anzi quasi impossibile, che Pulisic possa essere in grado di recuperare per la sfida del turno infrasettimanale a Bergamo contro l'Atalanta. La prima data utile, all'inizio di novembre, il 2, è contro la Roma. Pulisic potrebbe infatti rientrare nella sfida contro i giallorossi. Attenzione anche, la settimana successiva, alla trasferta di Parma.