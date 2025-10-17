L'allenatore dei neroverdi presenta il delicato match che si disputerà domani in terra pugliese

Michele Massa 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 13:12)

Riparte la Serie A e domani alle ore 15:00 andrà in campo il Sassuolo di Fabio Grosso che cercherà di fare altri punti nella trasferta di Lecce. Una partita ostica ma chiave nella zona bassa di classifica. Il tecnico neroverde lo sa bene e in conferenza stampa ha predicato attenzione massima ai suoi calciatori.

Le parole di Fabio Grosso alla vigilia di Lecce-Sassuolo — LA RIPRESA - “Con questa pausa non siamo stati fortunatissimi noi, sia per i viaggi che per le condizioni con cui tanti ragazzi sono rientrati ma fa parte del gioco. Alla base c’è grande fiducia nel gruppo di giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo lavorato bene con chi è rimasto, abbiamo raccolto alla spicciolata i ragazzi che sono rientrati, ma siamo focalizzati su una partita difficile contro una squadra che ha trovato entusiasmo e risultati in un ambiente che sarà difficile, tutte cose di cui siamo a conoscenza e che non devono sorprenderci. Dovremo essere bravi a saper resistere con grande tenacia ma dovremo essere bravi a mettere la nostra qualità”.

GLI ASSENTI DI GROSSO - "Tarik Muharemovic non ci sarà così come non ci saranno Paz e Pieragnolo e anche Boloca che ha avuto un problema, un problema vecchio che si è ripresentato e stiamo cercando di capire quali saranno i tempi”.

PRECISIONE SOTTO PORTA - "Noi nel reparto offensivo abbiamo giocatori di qualità che sanno come si può fare gol e poi nelle partite bisogna mettere tante altre caratteristiche e che riempiono il volume della gara. Dobbiamo crescere sotto ogni punto di vista”.

PROGRESSIONE DIFENSIVA -"Il risultato ti dà sempre la sensazione di essere avanti o essere dietro. Noi per creare qualcosa di bello, lo insegnano anche quelli più bravi di me, c'è bisogno di tempo ma noi non possiamo pensare a questo, dobbiamo lavorare e cercare di crescere e nel frattempo affrontare avversari forti ed essere bravi a cercare di ottenere i risultati perché sono quelli che determinano umori e giudizi".