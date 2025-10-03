Un successo importante per una posizione di classifica molto positiva per Volpato e compagni con il particolare aneddoto del tecnico neroverde sul calcio di rigore di Pinamonti

Redazione Derby Derby Derby 3 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 12:47)

Una vittoria sudata ma importantissima per il Sassuolo al Bentegodi di Verona, imponendosi di misura in trasferta. Ci ha pensato Pinamonti, che ha prima sbagliato il calcio di rigore, segnando poi sulla successiva respinta di Montipo. In conferenza stampa post Verona-Sassuolo come sempre ha parlato Fabio Grosso, non solo analizzando la prestazione e la gara dei suoi ma svelando anche un divertente retroscena nel momento del penalty del suo calciatore.

Verona-Sassuolo e l'aneddoto di Grosso sul rigore di Pinamonti — Fabio Grosso parla di Verona-Sassuolo in conferenza stampa, complimentandosi con gli avversari ma anche con i suoi ragazzi per la prestazione: "Giocare contro il Verona, in casa loro poi è sempre complicato. Quando abbiamo segnato sono esploso di gioia perchè sapevo tutte le difficoltà del match e finalmente eravamo riusciti a sbloccarlo".

Poi l'aneddoto sul rigore di Pinamonti: "Non ho guardato, ho preferito chiudere gli occhi. Non è un rito scaramantico, dipende da come mi sento ma mi sa che la prossima volta è meglio che li apro, non si sa mai! In quel momento avevo bisogno di un attimo di stop, di rilassamento dopo una gara che è stata davvero molto complessa. Sappiamo che possiamo fare tanti passi avanti, possiamo crescere ancora e spero che il prossimo penalty lo segneremo direttamente, così soffriamo di meno (ride ndr)"

Grosso e la classifica da capogiro: "Non facciamo voli pindarici, restiamo concentrati" — Inutile nascondersi: ora la classifica del Sassuolo è davvero positiva, a poche lunghezze dai piani alti. In attesa dei match del weekend, Grosso però preferisce non fare voli pindarici e restare ben focalizzati sull'obiettivo. "Cerchiamo di non lasciarci distrarre dai primi posti in classifica che si avvicinano. Il nostro obiettivo è fare bene, giocare bene e conquistare quanti più punti possibili, approcciandoci bene soprattutto alle gare difficili come quella di Verona, non pensiamo ad altro al momento".