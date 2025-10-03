Cesena-Reggiana, il pronostico di DDD sul derby tra emiliani e romagnoli

Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma sabato 4 ottobre

Filippo Montoli 3 ottobre - 19:00

Il posticipo del sabato di Serie B vede in programma Cesena-Reggiana. La partita, valida per la settima giornata, si disputa allo stadio Dino Manuzzi alle ore 19:30. La squadra di casa punta a mantenersi nella parte alta della classifica, mentre gli ospiti a distanziare la zona retrocessione, pericolosamente vicina. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Cesena-Reggiana.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Cesena ha cominciato la stagione con un chiaro obiettivo, i playoff di Serie B. Fino a questo momento, la squadra allenata da Michele Mignani ha mantenuto le aspettative, trovandosi al quinto posto in classifica. Uscito subito dalla Coppa Italia con il Pisa ai calci i rigore, in campionato ha invece inanellato una serie di 5 partite senza sconfitta, con le vittorie su Pescara (1-3), Sampdoria (1-2) e Venezia (1-2) e i pareggi con Entella (1-1) e Palermo (1-1). Gli zero punti sono invece arrivati nell'ultima giornata contro la capolista Frosinone (3-1).

La Reggiana, come il Cesena, è uscita subito dalla Coppa Italia e sempre ai rigori ma contro l'Empoli. In campionato però l'andamento è molto diverso. La squadra di Davide Dionigi è al tredicesimo posto con soli 6 punti. In 6 partite ha raccolto 1 vittoria (3-1 contro l'Empoli), 3 pareggi (0-0 con la Juve Stabia, 2-2 con il Catanzaro e 1-1 con lo Spezia) e 2 sconfitte (2-1 con il Palermo e 3-1 con il Sudtirol).

Le probabili formazioni — CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Adamo; Biesa, Shpendi. Allenatore: Michele Mignani.

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Marras, Portanova; Novakovich. Allenatore: Davide Dionigi.

Cesena-Reggiana, il pronostico di DDD — Secondo i bookmakers, il Cesena parte nettamente favorito con una quota di 1.60. Seguono il pareggio a 3.80 e la vittoria della Reggiana a 4.70. Lo stato di forma delle due squadre incide fortemente su questi dati. Gli ospiti hanno raccolto solo 1 punto fuori casa, ma il Cesena non ha ancora vinto al Manuzzi. I due pareggi sono infatti arrivati nel proprio stadio. Se si considerano i precedenti, è proprio il pareggio il risultato più comune nel confronto fra le due. In 40 incontri totali, 20 sono finiti con un punto a testa. Di questi, 13 a Cesena. Entrambe le squadre hanno segnato lo stesso numero di gol totali (35). Considerati questi aspetti, il pronostico del risultato esatto di Cesena-Reggiana è 1-1.