I padroni di casa vogliono consolidare la propria posizione tra le big del campionato, mentre la squadra ospite proverà ad avvicinarsi alla zona Play-off

Jacopo del Monaco 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 17:46)

In occasione della settima giornata di Serie B si svolgerà il derby dell'Emilia Romagna tra Cesena e Reggiana. La partita si giocherà alle ore 19:30 di domani, sabato 4 ottobre, presso l'Orogel Stadium-Dino Mannuzi e, nell'attesa, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tre queste due compagini.

Cesena-Reggiana, i precedenti — Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia al primo turno, il Cesena allenato da Michele Mignani può pensare esclusivamente al campionato cadetto e, fino ad ora, ha totalizzato 11 punti nelle prime sei giornate ed è quinto. Così come i loro avversari, anche la Reggiana di Davide Dionigi ha salutato anzitempo la coppa nazionale. Ad oggi, la squadra granata occupa la tredicesima posizione con 6 punti in altrettante partite in B.

Le due squadre si sono affrontate 40 volte nella loro storia di cui la prima risalente al 19 settembre 1947 in Serie B: quel giorno, bianconeri e granata hanno pareggiato 2-2. Nelle sfide tra i due club dell'Emilia Romagna regna incontrastato l'equilibrio coi suoi 20 pareggi. Le statistiche sulle vittorie, invece, tendono leggermente dalla parte del Cesena, che ne ha ottenuto 11 contro le 9 dei suoi avversari. Anche le reti segnate sono perfettamente bilanciate, visto che le due compagini hanno realizzato entrambi 35 gol.

I numeri del derby in cadetteria — Per la seconda stagione di fila, bianconeri e granata si affronteranno nelle partite di cadetteria e ciò non accadeva dalle annate 71/72 e 72/73. Nella seconda divisione italiana, i due club hanno giocato contro 20 volte e ben 12 match sono terminati in parità. Gli altri otto, invece, corrispondono alle vittorie del Cavalluccio e della Regia, avendone vinte entrambe 4 a testa. La scorsa stagione, i due club hanno pareggiato 1-1 all'andata mentre al ritorno il Cesena ha vinto 0-1 grazie al gol di Dario Saric. La Reggiana, invece, non sconfigge i bianconeri in B dal 31 marzo 1996, quando ha vinto 1-0 grazie all'autogol di Massimiliano Corrado.

Nelle partite contro i granata in Serie B, il Cesena mantiene ancora oggi la sua imbattibilità con 8 pareggi e soltanto due vittorie. La prima di queste risale all'1-0 datato 18 marzo 1973 con la rete di Giovanni Carnevali. La seconda ed ultima, invece, è datata 29 novembre 1998 quando la squadra bianconera ha vinto 2-0 grazie alla doppietta di Gianni Comandini. L'attaccante appena citato è noto per aver segnato i suoi unici due gol in Serie A con la maglia del Milan nel famoso Derby di Milano vinto 0-6 dai rossoneri nel 2001.