Serie B, quinto e sesto atto: movimenti in vetta, tutto tace in coda

Non c'è verso per l'Empoli per invertire la tendenza: ancora senza vittorie dalla prima giornata. Sorridono le campane: Juve Stabia affonda il Mantova in piena crisi, che affronterà l'Avellino

Tra venerdì 26 settembre e mercoledì 1 ottobre s'è svolta la quinta e la sesta giornata del campionato di serie B. Le date molto ravvicinate non sono state avare di emozioni, in un campionato davvero competitivo e, soprattutto, sorprendente: in negativo e in positivo.

Serie B, focus quinta e sesta giornata: due squadre in vetta, secondo punto Samp Riavvolgiamo il nastro e cominciamo da venerdì 26 settembre, quando si sfidano il Catanzaro e la Juve Stabia: al Ceravolo, le vespe vanno in doppio vantaggio, poi, nella ripresa, i padroni di casa rimontano e portano a casa un punto. Proprio le vespe, martedì 30, hanno ospitato il Mantova, battuto 2-1. I virgiliani venivano già da una sonora sconfitta interna: ben 1-5 col Frosinone. Attualmente il Mantova è in crisi, ed è in silenzio stampa: gli uomini di Possanzini sono in ritiro in Campania per preparare la partita contro l'Avellino.

A proposito dei Lupi, sabato 27 vincono e convincono: al Partenio c'è la Virtus Entella, che perde 2-0 sotto i colpi della squadra di Biancolino. Sulle ali dell'entusiasmo, gli irpini giocano martedì 30 col Padova: sotto 2-0 in mezzora, chiudono 2-2 all'intervallo e guadagnano un punto dall'Euganeo. I biancoscudati, venivano da un'ottima vittoria guadagnata col Monza al Brianteo.

L'Entella, dopo la sconfitta in Campania, pareggia 2-2 in casa col Bari; uguale il Monza, invece, che in trasferta ad Empoli guadagna un solo punto dopo il pareggio per 1-1. Per i toscani, quello contro il Monza è il secondo pareggio consecutivo dopo il 2-2 con la Carrarese: gli uomini di Pagliuca non vincono dalla prima giornata contro il Padova.

Frosinone in vetta col Modena, eccezionale quarto posto Avellino Chi vive una situazione di classifica altrettanto difficile, è il Bari: si era scritto del pareggio contro l'Entella, ma nella partita precedente contro la Samp le cose non sono andate tanto meglio, visto il pareggio risicato contro i blucerchiati. Questi ultimi, invece, guadagnano il secondo punto consecutivo grazie al pareggio interno contro il Catanzaro.

Rimanendo in bassa classifica, c'è lo Spezia, ancora a secco di vittorie. Alla quinta giornata, perde contro il Venezia al Penzo; alla sesta, fa 1-1 contro la Reggiana; a differenza degli avversari, i granata di Dionigi, visto che avevano perso alla quinta contro il Sudtirol; i tirolesi, invece, macinano chilometri e punti: alla sesta, pareggiano col Pescara 1-1. Questi ultimi, avevano perso 2-1 in casa del Modena, domenica 28 alla quinta giornata.

Proprio i canarini sono stati spreconi nell'ultima giornata disputata. Dopo - appunto - il 2-1 contro il Pescara, pareggia 0-0 contro la Carrarese, che ferma la seconda big consecutiva dopo l'Empoli (come scritto). Questo pareggio, fa perdere la vetta in solitaria agli uomini di Sottil. Al primo posto, ora, c'è il Frosinone: dopo il 5-1 rifilato al Mantova, vincono 3-1 contro il Cesena.

Chiudiamo proprio in vetta, e ripartiamo dai bianconeri di Mignani: alla quinta giornata, impattano in casa 1-1 contro il Palermo. A proposito dei rosanero, sono stati protagonisti nel big match dell'ultima giornata disputata. Finita, però, senza gol: solo 0-0 contro il Venezia, che venivano (come scritto) dal 2-0 allo Spezia.

Serie B, i risultati della quinta giornata — Catanzaro-Juve Stabia, 2-2; Avellino-Virtus Entella, 2-0; Cesena-Palermo, 1-1; Mantova-Frosinone, 1-5; Sudtirol-Reggiana, 3-1; Venezia-Spezia, 2-0; Monza-Padova, 0-1; Bari-Sampdoria, 1-1; Modena-Pescara, 2-1; Empoli-Carrarese, 2-2.

Serie B, i risultati della sesta giornata — Frosinone-Cesena, 3-1; Juve Stabia-Mantova, 2-1; Padova-Avellino, 2-2; Palermo-Venezia, 0-0; Reggiana-Spezia, 1-1; Virtus Entella-Bari, 2-2; Carrarese-Modena, 0-0; Empoli-Monza, 1-1; Pescara-Sudtirol, 1-1; Sampdoria-Catanzaro, 0-0.

La classifica — Frosinone, Modena 14; Palermo 12; Avellino, Cesena 11; Juve Stabia 10; Sudtirol, Venezia 9; Monza, Padova 8; Carrarese 7; Catanzaro, Reggiana, Virtus Entella, Empoli 6; Pescara 5; Bari, Spezia, Mantova 3; Sampdoria 2.

Prossimo turno — Sabato 4/10, ore 15: Avellino-Mantova, Bari-Padova, Monza-Catanzaro, Venezia-Frosinone; ore 17.15: Spezia-Palermo; ore 19.30, Cesena-Reggiana; domenica 5/10, ore 15: Carrarese-Juve Stabia, Sudtirol-Empoli; ore 17.15: Sampdoria-Pescara; ore 19.30: Modena-Virtus Entella.